Le fléau «contagieux» des malversations foncières

Il y a un peu plus de trois ans, en août 2015, les pouvoirs publics avaient procédé à la démolition de quinze constructions illicites érigées dans la commune côtière de Bousfer, sur une assiette destinée à un projet de réalisation de 500 logements sociaux. L’information transmise à l’époque aux médias locaux par le secrétariat général de la wilaya, loin d’être anodine, illustrait l’hallucinant laxisme qui, depuis des années, gangrène la gestion des espaces urbains et le contrôle des affectations du foncier dans cette Daïra côtière soumise à toutes les formes de prédation et de dérives mafieuses.

Comment comprendre et expliquer qu’un terrain destiné à recevoir un programme de logements sociaux, puisse être détourné et occupé par des habitations construites anarchiquement et sans autorisation légale des institutions concernées, comme la mairie et la daïra.

Et ce qui est aujourd’hui grave et choquant, est le fait que certaines franges de la population optent quant à elles, pour le non respect des lois et des règles de vie collective et cela dans le but d’obtenir gain de cause et faire entendre leurs revendications pour un logement neuf, un toit décent.

Avant-hier, on apprenait que le grand centre familial de l’Education situé à Bouisseville, a été occupé par une vingtaine de familles, de jeunes couples nouvellement mariés, voulant «faire pression sur les autorités locales» pour obtenir un logement. Les policiers de la sûreté de daïra d’Ain El Türck, ont réussi à faire évacuer les lieux sans incidents, après de longues négociations.

Et au moment même où se déroulaient les négociations avec les premiers occupants, des témoins racontent que d’autres énergumènes ont accouru sur les lieux avec des couvertures et des effets personnels, dans l’espoir, explique l’un d’eux, d’être inscrits sur les listes des personnes recensées avant d’être évacuées. Un moyen pour eux de «prétendre plus rapidement à un logement».

Un sociologue, observateur averti de la scène locale oranaise, explique que ce recours à l’occupation illicite d’espaces ou de locaux appartenant à l’administration publique, telle qu’un centre de vacances, une fourrière canine, les vestiaires d’un stade, une salle de sport voire même une cité universitaire abandonnée ou une école accueillant des élèves en pleine rentrée, semble prendre de l’ampleur, favorisé par les carences, les dysfonctionnements et le fléau «contagieux» des malversations foncières organisées dans l’impunité par une faune d’opportunistes véreux venus de tous les coins du Pays…

Par S.Benali