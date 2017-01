Le fléau de l’incompétence et du laxisme

La semaine dernière, une importante réunion, la deuxième en moins d’un an, a regroupé les gestionnaires élus de la Commune d’Oran et les différents responsables locaux de chacun des secteurs impliqués, par l’organisation et le fonctionnement du cadre de vie collectif. Etaient entre autres présents, les représentants des directions des Transports, du Commerce, de la Police urbaine, de la directrice des Finances, des divisions de l’Hygiène et l’Assainissement (DHA), des Activités Economiques et de la Réglementation (DRG) et des Biens Communaux (ABC). Lors de cette réunion, le représentant du Maire d’Oran, a une nouvelle fois souligné, la nécessité d’assister l’administration communale pour le recouvrement des droits et taxes et le strict respect des dispositions en matière d’hygiène et de salubrité publiques. Deux grands chapitres importants qui conditionnent la stricte efficacité et la crédibilité de l’institution dans son rôle et ses missions élémentaires, d’entretien et de maintenance du cadre urbain. Mais ce n’est pas la première fois que les élus communaux se réunissent pour essayer de trouver des solutions et répondre à ces deux enjeux importants: Améliorer le recouvrement des recettes et faire respecter les règles élémentaires de la vie collective en milieu urbain. On sait, que depuis plus de quarante ans, les responsables successifs, élus à la tête de l’APC, ont tous été confrontés à ces questions sans parvenir pour autant, à amorcer le moindre souffle de changement et de rupture avec un système globalement défaillant. Il y a quelques temps, à son arrivée à Oran, le Wali découvrant la ville, n’avait pas caché sa désillusion: «J’ai constaté l’aspect peu reluisant des façades de certaines habitations et de commerces… L’état des lieux ne reflète en rien l’idée qu’on se fait de cette capitale régionale, appelée à de grandes ambitions…”. Malgré quelques réfections de façades centrales, quelques opérations de lifting de certains ronds points et placettes, quelques rafraîchissements de bordures de trottoirs, sur les trajets des officiels… le cadre de vie des citoyens, notamment à l’intérieur des quartiers et des grandes cités d’habitat, présente l’image désastreuse d’une “ruralisation” avancée. Une clochardisation qui s’explique aussi, il faut l’admettre, par des comportements et des mentalités qui restent à mille bornes des valeurs et de la responsabilité citoyenne, en matière de respect des règles «du vivre ensemble» en milieu urbain. Certains, pointent du doigt de manière abusive ces individus qui viennent à Oran pour un logement, un travail ou pour pratiquer la mendicité… “Un fléau qui, disent-il, empoisonne la vie des Oranais”. En réalité, le vrai fléau réside dans l’incompétence, le laxisme et l’incapacité des pouvoirs publics, à pouvoir organiser et réguler une collectivité locale, gangrenée par les carences, les médiocres tâtonnements et les dérives dans presque tous les domaines d’activité…

Par S.Benali