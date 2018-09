Le fléau des extensions sauvages et illicites

Les caves et les vides sanitaires des immeubles de plusieurs cités, notamment celle des 1245 logements de l’USTO/HLM, sont toujours occupées et réoccupées par des familles, les unes cédant la place à d’autres aussitôt après leur relogement. Les résidents d’un immeuble situé non loin du nouveau Palais de justice en cours d’achèvement, sont indignés et révoltés par cette pratique qui défigure le hall de leur immeuble. Une construction hideuse en extension du vide sanitaire a en effet été réalisée au pied des escaliers, il y a une dizaine d’années par un retraité de l’OPGI qui voulait assurer un toit à l’un de ses enfants nouvellement marié. «Je détruirai et rendrai les choses en l’état, après le relogement de mon fils, avait promis le fonctionnaire de l’OPGI à ses voisins, plutôt bienveillants». Le jeune marié a bénéficié d’un logement neuf à Oued Tlélat et une nouvelle famille, des proches de l’occupant sortant, est venue s’installer sur les lieux au grand dam des résidents, désarmés face à l’arrogance menaçante et au silence des responsables bien qu’alertés à plusieurs reprises. Ni le secteur urbain d’Es-Seddikia, ni l’OPGI, n’a daigné intervenir pour assainir l’endroit déjà bien gangrené par les eaux usées qui inondent régulièrement la cave de l’immeuble. Hier encore, les odeurs pestilentielles envahissaient l’atmosphère, provoquant le désarroi et la colère des résidents les plus proches. «Pourtant, nous signale avec ironie un habitant de la cité, l’immeuble que vous voyez en face, est occupé par des juges et des magistrats…». Non loin de là, un autre immeuble, mitoyen au présumé jardin-espace vert, clôturé en bordure du rond-point des trois cliniques, a été défiguré par les extensions sauvages d’appartements en rez-de-chaussée et de vides sanitaires squattés. Profitant de la faible visibilité, assurée par le jardin à l’abandon qui reste on ne sait pourquoi fermé et interdit d’accès depuis des années, les occupants du rez-de-chaussée et des caves d’immeubles, ont cru bon de s’accaparer le domaine public pour élargir leur “habitation». En démolissant dangereusement le mur porteur et en défigurant la façade de l’immeuble par une hideuse extension en parpaing. A l’USTO/HLM, comme ailleurs, à travers les communes de la wilaya, rien ne semble pouvoir endiguer ce fléau des extensions sauvages et illicites qui porte atteinte aux Lois et aux règles les plus élémentaires de l’urbanisme. Il y a près d’une trentaine d’années dans cette même cité des HLM/USTO, une mosquée a été édifiée sur tout le sous-sol d’un immeuble, fragilisant les murs porteurs et portant visiblement atteinte à la sécurité du bâtiment et de ses résidents. Aucun des sept ou huit walis successifs qui ont visité l’endroit, n’a eu «l’audace» ou le courage de remédier à cet état des lieux, d’autant plus qu’à moins de 800 mètres à la ronde, il n’existe pas moins de trois mosquées dont celle des HLM. Sans parler de la grande et splendide mosquée Ben Badis qui se trouve elle aussi à proximité du quartier…

Par S.Benali