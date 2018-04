«Le fleuron national du tourisme balnéaire»

Il y a déjà six ans jour pour jour, le 29 avril 2012, le Wali en poste à l’époque, avait effectué une tournée d’inspection à travers les communes de la daïra d’Ain El Türck, la troisième en moins d’un an, pour évaluer lui-même l’état d’avancement de bon nombre de projets et d’opérations inscrites au développement de cette zone à vocation touristique. Au niveau de la commune de Mers El Kébir, le Wali avait, on s’en souvient, inauguré le raccordement au gaz naturel des foyers de la petite bourgade de Dadayoum ex-St Clotilde, un projet datant des années 90 et qui traînait encore en longueur. Le même responsable avait également inauguré un nouveau service d’Ophtalmo ouvert à l’établissement hospitalier de Ain El Turck, aujourd’hui dépourvu de spécialistes, ainsi qu’un chantier de 100 locaux commerciaux qui resteront désespérément vides. Globalement, en 2012, la Daïra d’Ain El Turck avait bénéficié en matière de crédits, de 531 millions de dinars au titre du programme de développement local, 511 millions de Da affectés par le budget de wilaya et 276 millions de DA dans le cadre des programmes de préparation de la saison estivale. Ces chiffres éloquents, devaient, en principe permettre aux communes de cette daïra d’Ain El Turck, de se doter des moyens et infrastructures permettant de résoudre toutes les tares et les contraintes qui les empêchent de se hisser au rang de véritables cités à vocation touristique. Il est vrai que plusieurs projets ont été depuis lancés, dont la fameuse grande station de collecte et de relevage qui devait théoriquement mettre définitivement un terme au déversement anarchique des eaux usées vers la mer. Ce wali de l’époque, qui sera ensuite nommé Ministre de la République chargé de la Santé, avait alors assuré aux citoyens qu’avec ce projet, «les 33 km du merveilleux littoral de la Corniche oranaise seront dépollués et préservés de tout écoulement d’eaux usées vers la mer…». Aujourd’hui, avec le recul, on se rend bien compte que rien ou peu de choses ont changé à travers ces présumées bourgades balnéaires livrées à la fatalité des échecs et des replâtrages saisonniers. Avec le ruissellement des eaux usées constaté parfois à quelques mètres des zones de baignades, l’amoncellement des détritus et des déchets ménagers en certains endroits et les récidives incontrôlées dans l’occupation du foncier et des espaces publics, la daïra d’Ain El Turck est encore loin d’être ou de devenir «le fleuron national du tourisme balnéaire» comme certains le disent ou le prétendent…

Par S.Benali