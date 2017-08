<span style='text-decoration: underline;'>Oran, Première wilaya à déposer aujourd’hui les dossiers de candidature</span>:<br><span style='color:red;'>Le FLN boucle les listes des locales</span>

Alors que le président de la République a convoqué le corps électoral pour le 23 novembre en prévision des élections locales et que tous les partis commencent à peine à s’y intéresser, le FLN, lui, a déjà bouclé ses listes à Oran.

Selon nos informations, c’est la première wilaya qui déposera aujourd’hui lundi, les dossiers de candidature à l’hôtel Moncada comme cela a été le cas pour les législatives de mai dernier. L’opération qui s’est déroulée dans un secret total, ne plait pas à tout le monde et pour cause… De nature, chez les partis dominants, concocter une liste n’est pas une sinécure, loin s’en faut et comme de coutume, leurs directions ont une peur bleue des éventuelles protestations en dépit de «l’expérience» des éditions précédentes. On nous dit, sans nous en préciser le nombre exact, la seule commune d’Oran a présenté près de 200 dossiers pour l’APW, que sur les 12 députés du mandat sortant, 11 convoitent l’appartenance à cette institution. Le douzième étant déjà député et membre du bureau politique. Mais pourquoi donc toute cette bousculade ? La raison est simple, nous répond un vieux militant, l’APW servira de tremplin pour le sénat dont le renouvellement de sa moitié de ses membres s’opérera d’ici moins de deux ans. Et dire qu’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir. Les sortants de l’institution wilayale prétendent aussi à rempiler mais ont-ils présenté un bilan au même titre que les députés ? Ils n’ont même pas été informés de la tenue de la séance d’étude des dossiers, ils ne sont sollicités que pour remplir les salles, s’indigne l’un d’eux. Dernière info. La commission de wilaya qui a siégé samedi au lieu du dimanche prévu dans le programme, a proposé (04) quatre noms pour les premières places et n’a pas classé la suite, concoctant une liste d’une soixantaine de noms les accompagnant. On parle déjà d’intrus qui n’ont rien à voir avec le FLN. Comme cette députée qui aurait sorti de sa poche un bout de papier où était inscrit le nom d’un responsable de banque et l’imposer. Ou encore un ex-secrétaire général de wilaya en retraite. Sans citer le copinage, tel le cas de cet autre député qui a imposé le nom d’un militant certes, mais qui est loin d’avoir l’envergure de figurer parmi les 4 premiers. Ceci est un premier jet concernant les élections locales. Nous y reviendrons !

Hakim Ghali