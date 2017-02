<span style='text-decoration: underline;'>Efficacité budgétaire</span>:<br><span style='color:red;'>Le FMI cite l’Algérie en exemple</span>

«L’Algérie constitue un bon exemple. La loi de finances de 2017 prévoit un cadre à moyen terme qui fixe des objectifs de recettes et de dépenses pour les trois exercices à venir» a rappelé Mme Lagarde.

Alger: Smaïl Daoudi

Le modèle adopté par l’Algérie dans la gestion budgétaire, semble avoir l’aval du FMI. En effet, la Directrice générale de cette institution financière internationale, Christine Lagarde, a estimé, avant-hier à Dubaï, que la démarche algérienne, l’Algérie était «un bon exemple». La programmation sur trois ans des dépenses et des recettes du pays permet, affirme la Directrice du FMI de parvenir à une meilleure maîtrise de la politique budgétaire. Mme Lagarde qui s’exprimait au cours du deuxième forum arabe des finances publiques qui se tient à Dubaï, a pris l’expérience algérienne en la matière pour inciter les autres pays arabes à faire de même. Pour elle, il est effectivement impératif pour les économies arabes, dont nombre d’entre elles reposent sur la rente pétrolière, de construire une véritable politique fiscale globale, en se donnant du champ en terme de prévision pluriannuelle.

C’est d’ailleurs ce que fait l’Algérie qui prévoit dès cette année, un déficit de 3% à l’horizon 2019. A ce titre, «l’Algérie constitue un bon exemple. La loi de finances de 2017 prévoit un cadre à moyen terme qui fixe des objectifs de recettes et de dépenses pour les trois exercices à venir», a rappelé Mme Lagarde, arguant que pareille démarche est très efficace pour conduire des réformes fiscales dans le but d’atteindre des objectifs budgétaires. Mais tout compte fait, pour des pays qui présentent le même profil que l’Algérie au plan économique. L’enjeu est double, soutient la patronne du FMI. «Dans les pays exportateurs de pétrole, cela suppose de diversifier les sources de recettes pour ne plus dépendre du pétrole ou du gaz» a-t-elle expliqué.

Mais en attendant, les suggestions portent sur la mise en place de nouveaux impôts à l’image de la TVA et d’autres taxes sur la consommation par exemple sur le tabac et sur les boissons sucrées.

«A terme, ces pays peuvent également envisager de tirer d’autres recettes de la fiscalité des revenus et des biens fonciers», note Mme Lagarde qui défonce là des portes ouvertes pour l’Algérie, mais qui constitue une aubaine pour les pays du Golfe, qui préparent l’adoption d’une TVA harmonisée pour 2018. Selon le FMI, ces pays pourront d’ores et déjà mobiliser des recettes de l’ordre de 1 à 2% du PIB en partant de l’hypothèse d’un taux de TVA de 5%, soutient la dirigeante du FMI, démontrant que l’asphyxie financière pourrait être reportée.

En fait, les nombreux conseils prodigués par le FMI, ne seront pas sans effets sur la situation sociale des pays arabes, mais il est clair que pour nombre d’entre eux, à l’image de l’Egypte et la Tunisie, ils sont déjà assujettis aux injonctions de l’institution financière internationale.

Jusqu’à aujourd’hui, l’Algérie n’est pas sur la liste du FMI et peut ne pas y figurer si l’arsenal financier et économique mis en place, donne les résultats attendus.