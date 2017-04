Cela fait plusieurs années que les experts du FMI vont et viennent en Algérie, pour apporter «leur bonne parole» sur la rigueur économique et «apostropher» gentiment le gouvernement, l’ampleur de la sphère sociale dans ses décisions économiques. Qu’on se le dise: le gouvernement n’est pas pressé d’appliquer les recommandations du FMI. Pays indépendant et souverain, l’Algérie n’a aucune obligation envers le Fonds Monétaire International. Ce dernier peut faire les rapports qu’il veut, ils viendront s’amonceler sur le bureau de Mohamed Loukal, et attendront leur tour pour être étudiés, même si au ministère des Finances on n’est très à l’aise, avec les infos quelque peu inquiétantes qui parviennent des bourses de Londres et de New York. Les prix du pétrole ne décollent pas vraiment, malgré les efforts de réduction de la production de l’OPEP.

Cela dit, il est utile de préciser, que les rapports du FMI ont aussi du sens quelque part. L’Algérie est bel et bien membre du Fonds Monétaire International. Elle cotise comme tous les autres pays membres. A ce titre, elle est en droit de bénéficier des services du FMI, même si aujourd’hui, le gouvernement tente vaille que vaille, d’éviter le recours à l’endettement. Lorsque le pays l’avait fait au creux des années 80, le FMI avait tellement serré les vis, que forcément, on en a gardées des traces indélébiles. Comme les Grecs, les Portugais et les Espagnols aujourd’hui.

On aura compris qu’au fond, ça ne sert pas à grand chose d’alimenter le Fonds pour la simple raison, qu’avec votre argent, il va torturer des peuples. Un autre argument qui conforte la position actuelle de l’Algérie. Voilà pourquoi les Algériens estiment, que la décision de leur gouvernement, de faire en sorte à ne rien devoir au FMI est la bonne. S’il y a convergence totale sur la question de la dette extérieure, il reste, que pour éviter toute mauvaise surprise, il faut construire une véritable économie productive, en dehors des hydrocarbures. C’est la seule issue à la situation que vit le pays. Mais cette vision de l’économie ne se concrétisera, que lorsque tout le monde s’y mettra.

Par Smaïl Daoudi