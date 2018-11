<span style='text-decoration: underline;'>Message du président de la République à l’occasion de la création de l’UNPA</span>:<br><span style='color:red;'>Le foncier agricole est une ligne rouge</span>

A l’occasion de la célébration du 44e anniversaire de l’Union Nationale des Paysans Algériens (UNPA), le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message lu en son nom à M’Sila, par le ministre de l’Agriculture Abdelkader Bouazgui.

Le chef de l’Etat a souligné l’importance du secteur agricole dans l’économie, tout en mettant en garde contre la transgression de l’article 19 de la Constitution, concernant la protection du foncier agricole.

«Je n’ai de cesse d’insister, pour que le Gouvernement place, en consécration de l’article 19 de la Constitution, le foncier agricole parmi ses priorités, étant une ligne rouge à ne pas transgresser et ce, à travers notamment la sécurisation de sa possession et la récupération du foncier non exploité de manière rationnelle et à des fins autres qu’économiques».

Le chef de l’Etat affirme, avoir exhorté les différentes instances de l’Etat, à accorder un intérêt majeur au rajeunissement du secteur de l’agriculture, au soutien des initiatives de jeunes, à la consolidation des organisations professionnelles, à l’aide de la femme rurale et à une plus grande promotion, modernisation et développement du secteur agricole.

Le président de la République appelle, par la même occasion, le Gouvernement à centrer ses efforts, sur les principaux axes du développement agricole, particulièrement le développement de l’irrigation à travers la généralisation de l’utilisation des moyens économes en eau, la sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs, à l’importance de l’assurance agricole et de la protection sociale, la promotion de l’industrie agroalimentaire, la mécanisation de l’activité agricole et l’encouragement de l’exportation des produits agricoles.

Le Président de la République assure également, que «l’Etat continuera à soutenir les agriculteurs, en maintenant les mécanismes de soutien et d’accompagnement aux agriculteurs en dépit des contraintes financières que traverse le pays», appelant également au «rajeunissement du secteur de l’agriculture, à la consolidation des organisations professionnelles, à l’aide de la femme rurale et à une plus grande promotion, modernisation et développement du secteur agricole». Le président de la République a également salué, à cette occasion, «le rôle actif de l’Union nationale des paysans algériens, pour sa contribution à la promotion du secteur de l’agriculture, à l’essor de l’économie nationale et l’accompagnement des agricultures et des éleveurs». Le président Bouteflika a également rappelé que les mesures prises, ont permis l’amélioration des indicateurs globaux du secteur qui représente désormais 12.3% du Produit intérieur brut (PIB), avec un taux de croissance de plus de 3.25% et une production supérieure à 3.216 milliards de DA.

Il a indiqué que l’agriculture emploie aujourd’hui presque un quart de la main d’œuvre en Algérie sans parler de l’intégration des jeunes diplômés des instituts de formation et la création de micros entreprises dans le cadre du soutien aux exploitations agricoles.

Il a rappelé par ailleurs, sa rencontre avec les agriculteurs en février 2009 à Biskra, ajoutant que «c’était une station pour rectifier le tir en adoptant des méthodes innovantes, à travers notamment un réaménagement des priorités, l’adoption d’une approche plus efficace et la mobilisation des moyens de sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation».

«L’amélioration que connaît le secteur grâce à ces politiques, demeure insuffisante devant l’émergence d’autres défis face auxquels notre pays doit réagir positivement, notamment les changements climatiques, les crises alimentaires et financières mondiales et l’instabilité des marchés agricoles mondiaux, marqués par la hausse et la fluctuation des prix» affirme le chef de l’Etat.

Alger: Samir Hamiche