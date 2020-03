<span style='text-decoration: underline;'>Carlo Ancelotti (Everton)</span>:<br><span style='color:red;'>«Le football est la dernière de mes préoccupations»</span>

Le coach des Toffees est convaincu que la crise sanitaire liée au coronavirus va changer le monde du football. Pour lui, la reprise des compétitions n’est pas une priorité.

En poste à Everton depuis le mois de décembre, Carlo Ancelotti est contraint au repos forcé à cause de la pandémie du Coronavirus, mais il espère que cela changera le monde du football. Il s’est exprimé dans le Corriere dello Sport : « Nous vivons une vie à laquelle nous n’étions pas habitués et qui nous changera profondément. J’espère que cela nous changera tous, en commençant par le football.

L’économie changera à tous les niveaux. Les droits TV auront une valeur moindre, les joueurs et entraîneurs gagneront beaucoup moins, les billets coûteront moins cher parce que les gens auront moins d’argent. Préparons-nous à une contraction générale. » « Klopp m’a dit qu’avoir disputé Liverpool-Atlético dans ces conditions était un acte criminel » La reprise des compétitions n’est pas une priorité pour le technicien italien : « D’abord la santé, tout le reste est secondaire. Klopp (l’entraîneur de Liverpool) m’a dit qu’avoir disputé Liverpool-Atlético de Madrid(2-3 a.p., le 11 mars en 8es de finale retour de la Ligue des champions) dans ces conditions était un acte criminel.

Le football est la dernière de me préoccupations, si on peut finir la saison, c’est bien, sinon, amen. Ce sont des conneries de dire qu’il faudra trois semaines de préparation. C’est une blague. La préparation est un faux mythe. L’été, après huit jours, on est déjà en voyage en Orient ou aux États-Unis. On s’entraîne en jouant. L’important est que la date de reprise soit la même pour tous ». Toute l’actualité liée au coronavirus L’ancien coach du PSG (2011-2013) a aussi fait part de sa vision du monde : « L’eau de la lagune de Venise n’a jamais été aussi claire et propre, l’air a changé, les rues vides sont spectaculaires, cela aurait été vraiment beau si ça ne dépendait pas de la pandémie, si le prix a payé n’était pas la vie brisée de milliers de personnes. C’est une sorte de rébellion de la Terre contre l’Homme. Et si internet explose aussi, on a réussi. Fini l’esclavage des smartphones, et retour aux rapports personnels ».