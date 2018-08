«Les choses dont on se croit tout à fait sûrs ne sont jamais vraies ». Oscar Wilde a-t-il dédié ce savoureux proverbe au football professionnel algérien ? Il faut croire ! Car, chaque nouvel épisode de la compétition élitiste vomit les problèmes récurrents de mauvaise gestion, d’approximation, d’instabilité administrative et financière et de programmation des rencontres. A l’exception de six écuries, l’USMA, le MCA, le CSC, la JS Saoura, le PAC et l’Entente de Sétif, qui se sont fendues dans ce neuvième championnat « pro » sans précipitation ni cafouillage, tous les autres pensionnaires du premier palier se sont engloutis dans des bourbiers d’organisation de la compétition comme s’ils en découvraient pour la première fois ses phases naturelles de préparation. Si la majorité de nos clubs ne pataugent pas encore et toujours dans les marécages des litiges financiers, des dettes envers les fournisseurs, des engagements non respectés avec des joueurs, des techniciens et des administratifs, ils se rabaissent à oublier l’ABC de la préparation d’un premier match : la récupération des licences des athlètes et leur acheminement sur le théâtre de la rencontre inaugurale. On aura tout vu en cette entame de saison. Dans l’océan d’une gestion moderne des clubs structurés, presque toutes nos sociétés sportives s’agglutinent dans l’image de barques fragiles.

Le trait le plus révélateur de ce tableau émerge du CRBelouizdad. Un club historique, parmi les quatre enseignes nationales les plus primées de la vitrine de notre sport roi débute son parcours par un forfait. Quelles qu’en soient les raisons, il s’agit d’un déshonneur qui gifle la mémoire du majestueux Chabab de Belcourt. La cause de ce triste repli sur soi ne relève que du subjectif et de l’inadmissible, puisque la question des fonds empoisonnait le club depuis la saison 2017/2018. Et par conséquent, il restait tout l’été pour lui trouver des solutions. Hassan Lalmas qui vient de nous quitter et ses compagnons qui ont imposé la tunique rouge sanglée du « V » blanc à l’international doivent se retourner dans leurs tombes. Débuter un championnat par un retrait de 3 points dans le bréviaire de l’élite restera une tâche de sang dans le mouchoir de soie que symbolise le CRB dans la mythologie sportive et sociale de l’Algérie. Les trames de l’incompétence, de la surenchère des salaires des athlètes, et des luttes intestines à l’intérieur des ces associations détruisent tout sur leur passage. Ce qui assombrit encore plus l’avenir du football professionnel dans notre pays, c’est que cet argent qui alimente les mensualités astronomiques des joueurs de la Ligue 1, la plupart s’échelonnant entre 1 million et 2,5 millions de dinars, n’appartient pas aux clubs. Ces ressources sont charriées par l’Etat, distribuées entre des athlètes qui ne pèsent pas lourds et qui sur le terrain des compétions ne justifient pas les attentions et les caprices financiers dont ils sont entourés par l’ensemble des dirigeants. Tous conscients de la disproportion entre le niveau des émoluments des footballeurs et le jeu qu’ils proposent.

Les économistes qualifient ces situations d’« anti productives». Bien entendu, les quartiers généraux des sociétés sportives le savent aussi. Aussi bien ceux qui président aux affaires du club de façon moyenâgeuse que les autres, les plus nantis, ceux qui engloutissent des budgets faramineux qui, là encore ne leur appartiennent pas, mais germent de quelques entreprises publiques qui maintiennent en vie et accompagnent quelques clubs nés sous la bonne étoile. Bref, quelque soient les enveloppes, fugitives ou promises à l’éternité, le football professionnel rempile pour un neuvième acte, lequel, à l’instar de tous les autres pue l’éphémère. Tout s’y noue, les nouveaux promus, les fortunés, les moindres envergures, les producteurs de spectacles, les formations fécondes et insoupçonnées : c’est le moment où, paradoxalement, le temps va délaisser la politique pour s’approprier les ambiances et les clameurs du football. En espérant toutefois que le calendrier des compétitions ne soit pas transformé en un programme style fromage gruyère par des reports de matches à répétitions. Ceux affectés d’emblée aux écuries qui cumulent entre trois et quatre compétitions à la fois , l’argument béton pour imposer leurs caprices de calendrier contre lesquels aucun président de Ligue Professionnelle ne pourrait, dit-on tenir. Enfin…

Entre temps, un seul tour de piste pour ce marathon footballistique a démontré que sur le plan technique, cette édition pourrait être un grand crû. Contrairement à la gestion des clubs qui dépendra des fonds financiers engrangés par les uns et les autres. Ces problèmes déjà révélés avant ce coup de starter vont s’échelonner, en silence et dans l’obscurité. Mais cette atmosphère intrigante ne devrait pas influer sur la joie générale de retrouver les prés verts. Le football, l’opium des peuples est la seule drogue dont on peut se gaver. Une marchandise saine et prisée, non importée par le Boucher du coin.

Par Fayçal Haffaf