<span style='text-decoration: underline;'>Rallye «Challenge Sahari international»</span>:<br><span style='color:red;'>Le Français Bunel et l’Italien Cici dominent le classement général dans leurs catégories respectives</span>

Les résultats du classement général des six premières étapes de la compétition «Rallye Sahari» qui s’est déroulée entre la commune de El Aricha-Tiout-Taghit-Benni Abbas-Taghit, ont donné vainqueurs le Français Thierry Pinial et l’Italien Paolo Cici, dans leurs catégories respectives «4×4» et «auto».

Le français Thierry Bunel et son assistante Sofie Bunel ont signé un temps de 11:06,47 dans la catégorie «4×4», l’italien Paolo Cici est arrivé quant à lui premier dans la catégorie «moto» avec un temps de 7:49,57. Le classement général des catégories «quad» et «SSV», a été dominé par les algériens, Mohamed Islam Saib (Racing Team Laghouat) avec un temps de 9:37,06 et les deux frères Mehdi et Abdelhamid Ouzane (13:55,23). Le jeune Saib a terminé seul les six étapes après le retrait de six participants suite à des pannes mécaniques et accidents divers. Le duo italien Miti Merino et Massolini Andréa a remporté la première place du classement des deux seuls camions participant aux six étapes de la compétition avec un temps de 20:15,03 suivi du duo composé de la Française Rimondi Aurélie et de l’Algérien Ahmed Ben Bekhti (12:19,25).

Seize motos, trois quad et six motos se sont retirés des six étapes de la compétition.