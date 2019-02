Le fruit d’une «légitimité historique» bafouée

A Oran, peut-être un peu plus qu’ailleurs, bon nombre d’agitateurs sociaux, parfois abusivement couverts par une «légitimité historique» bafouée, profitent de leur statut social usurpé, pour s’inscrire en «personnage important et influent» bien introduit dans les sphères de décision du pouvoir local. Connus le plus souvent pour un médiocre parcours scolaire ou professionnel sans envergure, ils parviennent sans cesse à tirer profit de leur «militantisme politique ou syndical» devenu un véritable métier.

Au fil des décennies et des conjonctures, les plus avides d’entre eux ont réussi à construire discrètement des petites fortunes grâce à la prédation et aux passe-droits accordés jadis et dans un passé récent, dans l’affectation du patrimoine foncier et immobilier.

Qui, parmi les anciens Oranais ne connaît pas l’origine de certaines richesses constituées durant les années de plomb grâce à un système fondé sur le clanisme, la corruption et la cooptation. Des fermes et des terres agricoles, des enclaves foncières urbaines, des immeubles et des logements et même d’anciennes infrastructures sociales comme un centre de santé, une crèche, un grand hangar de stockage, une usine désaffectée et bien d’autres biens appartenant à la collectivité locale, ont été «attribués» à tour de bras à de nouveaux résidents venus dans les bagages d’anciens wali nommés aux commandes de cette Wilaya si convoitée.

Oran, prise en otage des décennies durant par une politique de marginalisation indécente, allait ainsi cumuler les déficits, non seulement en termes de projets de développement, mais également en matière de sensibilisation et de formation à la citoyenneté responsable et aux respects des valeurs du vivre-ensemble. Et c’est justement à Oran que le fameux slogan» la terre algérienne appartient à tous les Algériens», a pris naissance dans la bouche de ceux qui s’estimaient en droit de venir occuper un bout de terrain pour y ériger un bidonville ou pour squatter illicitement une terrasse d’immeuble ou un vide sanitaire.

Ou pour installer une baraque de fruits et légumes sur un trottoir. Le culte du «chacun pour soi» et la course aux gains faciles et aux activités illicites, devenaient de plus en plus la règle de fonctionnement d’une société locale livrée à tous les fléaux et tous les déplaisirs.

S.Benali