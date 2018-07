Dans deux capitales mondiales où l’air est bon à vivre et l’herbe est plus verte (pour les nostalgiques de l’Occident), deux présidents connaissent une bien mauvaise passe. A Washington comme à Paris, Donald Trump et Emmanuel Macron tentent désespérément de se désempêtrer de deux affaires qui empoisonnent leurs mandats.

Deux présidents, deux styles. Trump qui avait fait profil bas devant l’intransigeant Vladimir Poutine lors de leur rencontre à Helsinki au point de soulever un tollé dans son pays où certains n’ont pas hésité à l’accuser de faible et de traître, tente de faire diversion en enclenchant une escalade verbale avec l’Iran. A Paris, où l’affaire Benalla vient éclabousser la République irréprochable de Macron, ce dernier a préféré se réfugier dans le silence, attendant que la tempête médiatique passe.

Avec Trump nous avons eu connaissance d’un autre style de tweet qui en se voulant méchant, utilise les majuscules. En effet, en réponse à une déclaration du président iranien Rouhani qui a averti l’Amérique de ne pas jouer avec la queue du lion, Trump a répondu par son fameux tweet: «NE MENACEZ JAMAIS PLUS LES ÉTATS-UNIS OU VOUS PAIEREZ DES CONSÉQUENCES COMME PEU EN ONT CONNUES À TRAVERS L’HISTOIRE. NOUS NE SOMMES PLUS UN PAYS QUI TOLÈRE VOS PAROLES DÉMENTES DE VIOLENCE ET DE MORT. FAITES ATTENTION!».

Une escalade guerrière qui a un peu permis au président américain, de se dégager de sa bévue monumentale d’Helsinki, mais qui, quoi qu’il en arrive renseigne sur le niveau de la gestion politique dans la plus grande démocratie du monde qui, chaque jour, perd d’un peu plus les fameux garde-fous d’une démocratie qui ne fait plus vraiment rêver.

En France, la situation de Macron est autrement plus compliquée avec les commissions parlementaires et les contradictions dans les déclarations des hauts responsables qui ne veulent pas porter le fardeau de cette affaire Benalla et la fourguent systématiquement à l’Elysée.

Finalement, dans ces deux grandes démocraties qui ont fomenté la déstabilisation du monde arabe à travers «le printemps arabe» et autres basses manœuvres qui ont fait des milliers de morts en Libye, au Yémen et en Syrie, l’air n’est pas si bon à vivre et l’herbe n’est pas plus verte. Ici aussi, le fruit est pourri et les écarts des dirigeants condamnables.

Par Abdelmadjid Blidi