<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>Le futur CHU portera-t-il le nom du docteur Bensmaïne Boumédiene, grand révolutionnaire ?</span>

De part leurs actions nobles, incitant le citoyen à aimer son pays et à le défendre en cas de besoin, certains hommes ont laissé des traces indélébiles lors de leur passage sur terre qu’il est impossible d’oublier en dépit de tentatives commises à leur endroit par ceux qui ont préfabriqué une histoire falsifiée. Toutefois, à chaque époque, il y a des hommes justes reconnaissant les sacrifices consentis par ceux qui ont abandonné leurs familles, leurs biens et parfois ont payé de leurs vies pour la libération de l’Algérie du joug colonial.

Alors parmi ces hommes, évoquons aujourd’hui le docteur Bensmaine Boumédiene, un révolutionnaire et un humaniste de valeur inestimable, dont le centre hospitalier universitaire qui sera fonctionnel probablement cette année, portera son nom à juste raison dit-on. Né le 31 juillet 1915 à Mostaganemn, Bensmaïne Boumédiene, dans une famille richissime, fréquente l’école et le lycée jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Précisons, qu’à l’âge de huit ans, il perd son père, et son grand-père Bensmaïne El Hadj Ahmed négociant et Mokadem de la Zaouia El Bouzidia le prend en charge. Ainsi, le jeune Boumédiene est entouré d’affectation et reçoit une saine éducation empreinte de valeurs religieuses et patriotiques et nationalistes. Titulaire du baccalauréat, le sus nommé, se rend à Marseille (France) et fréquente son université, département de médecine et adhère à l’étoile nord africaine, dirigée par Messali Hadj et devient un militant actif. De retour en Algérie, il s’installe à Mostaganem où il ouvre un Cabinet médical et poursuit parallèlement ses activités nationalistes. Il est responsable du Parti du peuple algérien (PPA) à Mostaganem, chargé principalement de la région de cette sous-préfecture à l’époque. Il sillonne le Dahra pour recruter et former des militants. En même, il soigne gratuitement les malades démunis. Des cellules de militants dans tout le Dahra, Bensmaine Boumédiene est aussi président de la Medersa «l’éducatrice» du PPA à Mostaganem, située au faubourg ancestrale populaire de Tigditt et crée à l’instar des autres régions du pays pour contrecarrer l’action de l’association des oulamas algériens (voir livre «structures islahistes et dynamiques culturelles dans le mouvement national algérien de Mohamed Korso. En 1948, ce médecin nationaliste est arrêté par la police coloniale pour atteinte à la sûreté de l’ Etat. A la faveur de Dieu, il sort de prison et fut expulsé par la justice coloniale à Oran où il reprit ses activités nationalistes. Toujours en 1948, il reçoit Ait Ahmed, Chef de l’organisation secrète (05) branche armée du PPA et ce, dans le cadre des préparatifs de l’attaque de la poste d’Oran (voir les mémoires de Ait Ahmed). Dans sa clinique à Oran, le docteur Bensmaine soignait gratuitement les pauvres algériens. Quand la guerre de libération nationale éclate, le docteur Bensmaine rejoint la wilaya cinq et devient un proche collaborateur de Abdelhamid Boussouf, responsable du MALG (Renseignement armement et transmissions). En 1956, Bensmaine crée avec d’autres le Croissant rouge algérien et devient son secrétaire général. Ainsi, ce diplomate de l’armée de libération nationale parvient à avoir de solides relations avec des organismes internationaux, humanitaires, notamment ceux de l’Europe de l’est qui lui fournissent des aides pour l’armée de libération nationale. Il envoie dans les pays de l’est des djounouds blessés pour des soins. Il noue également des relations avec un général espagnol républicain, réfugié en France, avec qui il établit un réseau de passage pour l’acheminement de l’armement aux forces combattantes algériennes. Le docteur Bensmaine voyageait à l’étranger avec un passeport marocain. Il était même l’ami du grand révolutionnaire Zegar, avec qui il entretenait de bonnes relations dans le cadre du travail révolutionnaire. En 1962, à l’indépendance, il entreprend à Oran ses activités médicales. A cette date, il se rend également à Reggane pour soigner les victimes des essais nucléaires français. Le 24 mars 1974, il rend l’âme à Dieu et fut enterré à Oran. Donc, si le futur CHU de Mostaganem porterait le nom du docteur Bensmaine Boumédiene, ce ne sera qu’un devoir de mémoire et de reconnaissance rendu.

Charef N.