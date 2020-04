<span style='text-decoration: underline;'>Cour et tribunaux d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le gel de toutes les activités judiciaires prolongé au 15 avril</span>

Cour et tribunaux d’Oran

Cour et tribunaux d’Oran : Le gel de toutes les activités judiciaires prolongé au 15 avril

Dans le cadre du renforcement de la prévention contre toute contamination par le COVID-19, on apprend que le gel de toutes les activités judicaires au niveau de toutes les instances, a été prolongé jusqu’au 15 avril.

Rappelons que ce gel a été instauré suite à une circulaire du ministère en date du 16 mars et qui stipulait la suspension de tous les procès jusqu’au 31 mars. Sachant que cette nouvelle décision touche également le personnel qui a été mis en congé pendant une semaine. Cette décision porte globalement sur la gente féminine, les femmes ayant des jeunes enfants ou celles enceintes ou encore présentant des maladies chroniques. Ce sont en effet, prés de 50% de ce personnel qui a été autorisé à ce congé d’une semaine, qui a été prolongé jusqu’au 15 avril. Sachant que le nombre de cas de personnes contaminées par le CIVID-19, ne fait qu’augmenter et qu’Oran a commencé par compter ses premiers décès, deux personnes un homme et une femme, alors que le nombre de cas de personnes contaminées est de 584 au niveau national.

F.Abdelkrim