<span style='text-decoration: underline;'>ANP</span> :<br><span style='color:red;'>Le Général de Corps d’Armée Gaid Salah inspecte la corvette «EZZADJER»</span>

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat Major de l’Armée nationale populaire a inspecté, jeudi, la corvette « EZZADJER », numéro de bord 922.

La corvette « EZZADJER », qui vient renforcer nos Forces Navales, dans le cadre du plan de développement, indique un communiqué du MDN, visant à moderniser notre flotte navale, contribuera à l’optimisation des potentiels de défense, et au développement et au renforcement du corps de bataille de l’ANP. Ainsi, le Général de Corps d’armée a mis l’accent, sur l’acquisition des facteurs de forces et de réussite, qui nécessite une conscience de la lourde responsabilité, pour l’accomplissement exemplaire des missions constitutionnelles ». L’acquisition de tels grands moyens de combat, leur efficace exploitation et l’évaluation objective des efforts fournis, permettront de tracer le chemin aux Forces Navales et de faciliter sans doute, le développement de leurs performances opérationnelles, pour acquérir, en conséquence, la capacité nécessaire de renforcer leur potentiel, afin d’accomplir amplement toutes les missions, en toutes conditions et circonstances », a indiqué le Général d’armée, tout en précisant que l’ANP « occupera la place qu’elle mérite, la place digne de la grandeur des missions assignées et des défis à relever ».

Le Haut Commandement de l’ANP, précise le même document, a œuvré durant ces dernières années, conformément aux orientations du Président de la République, en dotant l’ANP de nouveaux moyens et équipements, de dernière génération dans ce domaine. « C’est dans ce cadre précis, que s’inscrit l’acquisition de ce navire de guerre « EZZADJER », doté des dernières technologies dans le domaine militaire naval, capable de mener parfaitement ses différentes missions maritimes », indique-t-on. « De ce fait, il est de votre devoir, aujourd’hui, de maintenir ce navire opérationnel, et de continuer à acquérir les facteurs, à même de mener à bien les missions assignées, à travers l’utilisation et l’exploitation efficiente, des équipements modernes mis à votre disposition », appelle le Général de Corps d’Armée.

« Autant que je considère vos efforts fournis, pour la réussite de vos missions, comme une pierre angulaire, dans le processus de renforcement de l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, autant que je veille sur la valorisation de ces efforts, qui nous permettront de maintenir cette prestigieuse institution, toujours à l’avant-garde », indique le Général de Corps d’Armée, qui ajoutera, « à ce titre, je vous exhorte tous d’œuvrer pour la concrétisation de ce noble objectif, avec compétence et synergie, en s’imprégnant d’intégrité et de dévouement, car tout travail sincère, paré de compétence et de rigueur, sera couronné sans doute de réussite et de succès».

Wahida Oumessaoud