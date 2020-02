<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Emirats</span>:<br><span style='color:red;'>Le général-major Chanegriha reçu par le Prince Héritier d’Abu Dhabi</span>

Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, a été reçu, au deuxième jour de visite aux Emirats Arabes Unis, par le Prince héritier d’Abu Dhabi, Adjoint au chef Suprême des Forces Armées Emiraties, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette réunion a vu la présence, pour la partie Emiratie, du Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires Présidentielles des Emirats Arabes Unis, de Mohamed Ahmed Al-Baouardi, secrétaire d’Etat des Affaires de Défense, et du Général-Major Farès Al-Mazrouïe, Ministre d’Etat, Conseiller des Affaires Présidentielles des Emirats Arabes Unis, et pour la partie algérienne, de l’Ambassadeur algérien à Abu Dhabi et de la délégation accompagnant le Général-Major Chanegriha, précise la même source.

A l’occasion de cette rencontre, le général-major Chanegriha «a transmis les salutations de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, au Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, ses vœux pour davantage de développement et de progrès au peuple émirati frère, et sa volonté à promouvoir les relations bilatérales entre les deux peuples et les deux pays».

Le Prince Héritier d’Abu Dhabi a demandé au général-major Chenegriha de transmettre «ses salutations à Monsieur le Président de la République, souhaitant à l’Algérie et à son peuple tout le succès et toute la réussite, et son total engagement à développer les relations bilatérales entre les deux pays dans les différents secteurs et domaines». Le général-major Chanegriha a poursuivi sa visite aux différents pavillons de l’exposition qui se tient à Abu Dhabi, «où il s’est enquis des dernières avancées technologiques dans le domaine des systèmes télécommandés et des drones», conclut le communiqué du MDN.