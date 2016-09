<span style='text-decoration: underline;'>Visite de travail du général major Hamel à Oran</span> :<br><span style='color:red;'>Le général major inspecte le «GOSP»</span>

Le général major, Abdelghani Hamel, directeur général de la sûreté nationale, a effectué une visite de travail et d’inspection, au Groupement des opérations spéciales de la police,(GOSP), à Oran, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, (DGSN).

Accompagné d’une délégation, composée de directeurs centraux de la Sûreté Nationale, le général major Hamel, a inspecté les différentes structures du Groupement des opérations spéciales de la police. Il a rencontré les cadres et éléments de cette unité spéciale, tout en prenant connaissance des conditions professionnelles et de vie, au sein de ces différentes structures du « GOSP », préciseront ces mêmes sources.

Le général major Hamel a mis en avant, le rôle essentiel de cette unité spéciale, la qualifiant d'”acquis majeur”, au service de la protection des citoyens et des biens, et de la lutte contre le crime organisé, rapportent ces m^mes sources. Le général major Hamel a insisté, à cette occasion, sur “la formation continue, afin d’acquérir de meilleures performances, notamment en matière de lutte contre la criminalité”. Rappelons, que Le GOSP est la nouvelle unité d’élite de la police algérienne, créée par la direction générale de la Sûreté nationale, sur instruction du général major, Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, (DGSN). Elle a été lancée officiellement à Oran, le 22 juillet dernier, lors des festivités du 54e anniversaire de la police algérienne. Elle est composée essentiellement des membres d’élite de la police, qui auront pour mission de résoudre les problèmes les plus délicats, de lutte contre le crime. « Inspirée du groupe d’élite du RAID, et de plusieurs polices spécialisées dans les pays développés, cette unité aura pour mission d’intervenir en milieu urbain, contre les individus armés et dangereux, par la négociation ou par la force, la gestion des prises d’otages, le transfert des personnalités importantes, (VIP), ou de prévenus dangereux. Elle contribuera par son expérience et sa formation spéciale, à lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité ou de terrorisme ».

F. Abdelkrim