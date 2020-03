<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Le Général-Major Saïd Chanegriha procède à l’installation officielle du nouveau commandant des forces terrestres</span>

Le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le Général-Major Saïd Chanegriha, a présidé mardi la cérémonie d’installation officielle du Général-Major Ammar Atamnia dans les fonctions de Commandant des Forces Terrestres, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

A l’entame et après la cérémonie d’accueil, le Général-Major, Chef d’Etat-Major de l’ANP par intérim a observé un moment de recueillement à la mémoire du vaillant Chahid «Didouche Mourad», dont le nom est porté par le siège du Commandement des Forces Terrestres. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada. Le Général-Major Saïd Chanegriha a, ensuite, passé en revue les carrés des cadres et personnels du Commandement des Forces Terrestres, alignés au niveau de la place d’armes, pour procéder ensuite à l’installation officielle du Général-Major Ammar Atamnia, nouveau Commandant des Forces Terrestres: «Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale et conformément au Décret Présidentiel du 07 mars 2020, j’installe officiellement, le Général-Major Ammar ATAMNIA dans les fonctions de Commandant des Forces Terrestres», a-t-il indiqué.

A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses instructions dans l’intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre Glorieuse Révolution de Libération. Qu’Allah nous aide»,a-t-il ajouté Ensuite, le Général-Major, chef d’Etat-Major de l’ANP par Intérim, a supervisé la cérémonie de passation de l’emblème national. Après la signature du procès-verbal de passation du pouvoir, le Général-Major Saïd Chanegriha a tenu une rencontre avec le Commandement, les cadres et les personnels du Commandement des Forces Terrestres, où il a prononcé, à l’occasion, une allocution d’orientation, qui a été diffusée via visioconférence à l’ensemble des Régions Militaires.

Le Général-Major Saïd Chanegriha a félicité, à travers cette allocution, le nouveau Commandant des Forces Terrestres qui «a voué toute sa vie au service de l’ANP et celui de l’Algérie, et a souligné que «le développement de l’expérience opérationnelle, le raffermissement des connaissances et des potentiels, et l’imprégnation des valeurs du travail de groupe, cohérent et complémentaire au sein du Corps de Bataille de l’ANP constituent des objectifs opérationnels qui ne peuvent être atteints qu’à travers l’application parfaite, efficiente et sur le terrain du contenu des programmes de préparation au combat», ajoute la même source.

«J’ai une conviction bien ancrée que nos efforts consentis, à la lumière des orientations et du soutien de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, dans le but d’optimiser l’expérience opérationnelle et d’imprégner les connaissances, les potentiels et les valeurs du travail de groupe cohérent et complémentaire au sein du corps de bataille de l’Armée Nationale Populaire, constituent des objectifs opérationnels qui ne peuvent être atteints qu’à travers l’application parfaite, efficiente et sur le terrain du contenu des programmes de préparation au combat», a-t-il soutenu. «Telles sont les clés du travail aboutissant et tel est le parcours professionnel judicieux que nous devons emprunter pour atteindre le progrès escompté sur tous les plans et dans tous les domaines», a-t-il encore affirmé.

Le Général-Major, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire par Intérim a tenu à sensibiliser les cadres et les éléments de «l’impératif de bien assimiler les programmes de préparation au combat et de contribuer au bon emploi des équipements modernes en dotation, mettant en exergue l’engagement du Haut Commandement à ne ménager aucun effort afin de permettre à notre Armée, dans toutes ses composantes, d’atteindre les plus hauts rangs dignes des exploits de nos vaillants aïeux».

«Ainsi, il vous revient, au niveau de toutes les composantes des Forces Terrestres, de saisir toute opportunité, aussi infime soit elle, pour enrichir et cultiver votre capital intellectuel, scientifique et cognitif, afin de bien assimiler les programmes de préparation au combat et contribuer au bon emploi des équipements modernes en dotation», a-t-il souligné. «C’est à travers cet objectif, et seulement cet objectif, que le travail sera fructueux et que de nouveaux pas pourront être franchis, faisant rehausser le Corps de Bataille et les capacités de combat de l’ANP», a-t-il relevé.

«De notre part, soyez sûrs que nous accordons un très grand intérêt à ancrer cette attitude professionnelle extrêmement importante, au sein des rangs de l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale», a-t-il indiqué. «Nous n’avons ménagé, et nous ne ménagerons aucun effort afin de permettre à notre Armée, dans toutes ses composantes, d’atteindre les plus hauts rangs dignes des exploits de nos vaillants aïeux, et de garantir notre disposition à relever les défis accélérés, qui sont imposés par le devoir de protéger l’indépendance de l’Algérie, de préserver sa souveraineté nationale et d’assurer son unité populaire et territoriale»,a-t-il poursuivi. Il a ajouté que «ce sont des missions colossales qui font la fierté de l’ANP, mais qui constituent également une responsabilité dont elle veille en permanence à leur parfait accomplissement».

Le Général-Major a adressé, à l’issue, note le communiqué du MDN, un message de remerciements, de reconnaissance et de gratitude à l’ensemble des cadres et des personnels qui ont «fourni de grands efforts, tout au long de son service à la tête des Forces Terrestres, et qui ont contribué avec efficacité à la promotion de ces Forces à travers toutes leurs composantes, aussi sensibles qu’importantes, au rang de l’excellence, sur tous les niveaux et dans tous les domaines, les exhortant à continuer sur cette voie, avec davantage de travail assidu et dévoué, à l’ombre de la situation actuelle, et sous le commandement du Général-Major Ammar Atamnia, et à préserver la dynamique soutenue des efforts fournis qui, en dépit de la courte période, a été fructueuse et qualitative en termes de résultats et de réalisations». A l’issue de la rencontre, le Général-Major a cédé la parole aux cadres et personnels des Forces Terrestres pour «s’exprimer et réitérer leur immuable engagement envers l’ANPopulaire et l’Algérie».