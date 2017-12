<span style='text-decoration: underline;'>Pour réguler le commerce extérieur</span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement déploie les grands moyens</span>

Des produits carrément interdits à l’importation, d’autres soumis à des droits de douanes de 30 à 60%, l’obligation de domiciliation, l’alimentation des comptes des importateurs à hauteur de 120% de la valeur de la marchandise. Des accords avec l’EU et la Chine pour lutter contre la surfacturation…un véritable tir groupé que lance l’exécutif contre les importateurs.

Le déficit du commerce extérieur a nettement reculé en 2017. La principale raison de cette forte réduction est en rapport direct avec le renchérissement des hydrocarbures, tout au long de l’année en comparaison avec les prix affichés en 2016. De fait, ce ne sont pas les actions du gouvernement qui ont contribué à cet état de fait. Et pour cause, ni les exportations hydrocarbures qui n’ont pas sérieusement augmentées, ni les importations qui n’ont pas connu de réduction, n’ont joué un quelconque rôle dans le rattrapage qu’a connu la balance commerciale durant l’année en cours. Le constat est, à ce propos, on ne peut plus clair, sachant que les importations n’ont reculé que d’un seul milliard de dollars par rapport à 2016. Elles se sont fixées autour de 45 milliards de dollars. On aura deviné l’échec des pouvoirs publics, lorsqu’on sait que l’objectif était de 30 milliards de dollars. Une erreur de ciblage de 15 milliards de dollars ! Cet «échec commercial», est compliqué par une balance des paiements déficitaires de plus de 11 milliards de dollars. Ce double impact directement les réserves de changes qui clôturent l’année à 97 milliards de dollars, en réduction par rapport à 2016 où ces mêmes réserves étaient de l’ordre de 114 milliards de dollars. En une année, l’Algérie, la sécurité financière du pays a reculé de 17 milliards de dollars. Il est entendu que la riposte préconisée par l’exécutif, en actionnant le système des licences d’importation, n’aura pas apporté la solution. On se souvient qu’après les véhicules, le ciment et le rond à béton en 2016, les licences d’importations ont concerné quelques 21 autres produits industriels et agricoles.

Ainsi, l’électroménager, les téléphones mobiles, produits cosmétiques, bois, céramique, viandes bovines fraiches ou réfrigérées, fromage, citron frais, pommes, bananes, orge, ail, maïs, tourteaux de soja et du double concentré de tomate, ont été soumis au régime des licences. Pour 2018, le gouvernement pousse la vis jusqu’à la suspension pure et simple de l’importation de plusieurs centaines de produits. A côté, il a été décidé de relever les taxes et les tarifs douaniers pour des centaines d’autres. Ce nouveau régime, se veut plus clair et apporte un signal évident quant au soutien ferme à la production nationale. C’est, en tout cas, ainsi que l’exécutif présente sa batterie de mesures sur le commerce extérieur. De fait, il sera interdit à tout importateur d’introduire sur le marché national, les fruits secs, les fromages (produits finis), les fruits frais (à l’exception des bananes), les légumes frais (sauf l’ail), les viandes (à l’exception des viandes bovines), le thon, les dérivés du maïs, les préparations de viande, les chewing-gum, les bonbons et chocolats, les pâtes alimentaires, les viennoiseries, les dérivés de céréales, les conserves de légumes, des tomates préparées ou conservées, des confitures, des gelées, des fruits conservés, des préparations alimentaires, des eaux minérales, du ciment, des détergents, des produits plastiques finis et semi-finis, des produits hygiéniques, du marbre et du granite, du papier hygiénique, des tapis, de la céramique finie, des glaces et verres, des moissonneuses-batteuses, des articles de robinetterie, des fils de câbles, des meubles, des lustres, des articles électroménagers et des téléphones mobiles. Cette longue liste apporte le signal qu’il faut à la communauté d’affaires algérienne et incite les importateurs à se recycler dans la production.

Cela, pour les produits suspendus à l’importation. Quant à ceux soumis désormais à une forte taxe intérieure de consommation et à une tarification douanière «agressive», allant de 30 à 60%, on retrouve 42 familles de produits finis. Le but poursuivi, consiste à permettre l’amélioration de la compétitivité des produits locaux et surtout, la valorisation des recettes budgétaires sur les opérations d’importation de certains produits non essentiels.

En plus de cette réduction de «l’angle de tir» des importateurs, le gouvernement agit également sur le volet financier pour «décourager» les importateurs «opportunistes». Cette volonté transparait dans la suspension de toute domiciliation bancaire pour les opérations d’importations des agrumes et des légumes frais, et de geler toute domiciliation d’importation de véhicules par les entreprises pour propre compte. Ceci étant, la Banque centrale fait également obligation «de domiciliation de toutes les importations relevant de la revente en l’état et ce, préalablement à toute expédition des marchandises à destination du territoire douanier algérien.» Plus que cela, il est exigé de l’importateur «de constituer une provision financière préalable, couvrant 120% du montant de l’importation, au moment de la domiciliation, devant intervenir au moins 30 jours avant l’expédition des marchandises».

L’autre grave maladie du commerce extérieur algérien, est le phénomène de la surfacturation. Il suffit de savoir que les Douanes traitent quelques 400 à 500 dossiers de contentieux annuellement pour se rendre compte de l’ampleur du mal. Pour traiter le phénomène à la racine, l’Algérie a engagé des négociations avec l’Union européenne et la Chine, plus gros fournisseurs du pays, dans le cadre de la lutte contre la surfacturation pratiquée par certains importateurs algériens. Deux projets d’accord avec l’EU et la Chine, devant accorder aux Douanes algériennes, l’accès aux prix des produits finis importés de ces zones.

Alger: Smaïl Daoudi