<span style='text-decoration: underline;'>Montage automobile</span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement exige des constructeurs de passer à la fabrication</span>

Le ministre du Commerce Ahmed Abdelhafid Saci, a souligné jeudi à Relizane, la nécessité d’augmenter le taux d’intégration du montage de véhicules et passer dans un temps rapide à la fabrication et à l’exportation.

Intervenant lors de l’inauguration de l’usine de montage de Sovac Algérie et son partenaire allemand Volkswagen dans la région de Sidi Khettab à Relizane, le ministre a tenu à saluer les efforts consentis par Sovac et son partenaire allemand, tout en leur demandant des explications sur ce projet. Le ministre du Commerce a, en effet, qualifié l’inauguration de l’usine de Sovac production de «première étape» considérée la plus importante dans le processus de fabrication.

M. Saci a rassuré que le gouvernement algérien apportera à ce projet «tout son accompagnement et son appui». Le programme de montage de véhicules initié par Sovac et Volkswagen, insiste le ministre, doit intégrer la sous-traitance sous forme de toile autour de cette première unité, ce qui aura un impact sur la création d’emplois et cela nous permettra d’assurer la production des intrants qui nous parviennent à 100% d’Europe. Cette mesure doit être intégrée graduellement pour arriver à un taux objectivement acceptable, a-t-il dit. Le ministre a en outre, souligné que cette unité de montage permettra à la jeunesse locale qui a fait état d’une capacité d’assimilation du montage automobile, d’aller ensuite vers la production et l’acquisition de la technologie et du savoir faire. Le ministre du Commerce a rappelé que le gouvernement est en train «de préparer un nouveau cahier de charges qui concernera l’assemblage et la fabrication de véhicules».

Quant à lui, le patron de Sovac Mourad Oulmi, a rassuré le Gouvernement en disant qu’il s’engage à participer au développement de la filière automobile en Algérie tout en s’appuyant sur la stratégie tracée par le Gouvernement.

«Sovac va contribuer au développement de l’industrie automobile et la mise en place d’un réseau de sous-traitants dans le même site de production» a affirmé le patron de Sovac Mourad Oulmi, rassurant les potentiels clients sur la qualité des véhicules montés en Algérie.

Pour lui, les véhicules montés en Algérie, répondent aux normes internationales. Il a insisté sur le soutien du gouvernement à la réalisation de ce projet de montage de véhicules et affirmé que son entreprise partage la stratégie de celui-ci «visant le développement de la filière de montage et de fabrication automobile».

Le président du directoire de Volkswagen Herbert Diess, venu spécialement pour assister à cet événement grandiose, a estimé que projet est une première phase d’un grand projet. Il a rappelé que l’usine inaugurée, assurera le montage des marques Seat, Ibiza, Skoda Octavia, Volkswagen Cady et Golf.

Notons également, que cette usine assemblera plusieurs modèles de la marque comme la Golf, le Caddy ou encore la SEAT Ibiza et la Skoda Octavia. Concernant les prix, ils seront 20% moins chers que ceux importés.

De Relizane: Wahida Oumessaoud