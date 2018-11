<span style='text-decoration: underline;'>Hausse des frais pour les étudiants étrangers </span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement français accusé de discrimination</span>

Les craintes de voir la France se fermer aux cerveaux africains, prend le dessus sur toute autre considération. L’opposition de gauche semble voir dans les mesures du gouvernement d’Edouard Philip, une cassure nette, voire historique entre la France et sa «profondeur africaine».

La décision du gouvernement français de multiplier par 22 les frais d’inscription à l’université pour tous les étudiants étrangers, a soulevé un tollé, dans les milieux estudiantins de même qu’au niveau de la classe politique. Il faut savoir que ces dits frais seront applicables dès la rentrée 2019. L’apport financier des étudiants passe de 170 euros pour la licence et 243 euros pour le master, à respectivement 2.770 euro et 3.770 euros. Des niveaux qui plomberont sans aucun doute, les inscriptions dans les facultés françaises. Mais Edouard Philip y tient et fait passer cette mesure dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil et davantage de financement des bourses.

L’explication du Premier ministre n’a visiblement pas convaincu grand monde et le socialiste, candidats malheureux à la dernière élection présidentielle, Benoît Hamon, n’a pas manqué d’afficher sa réprobation dans un tweet, relevant que les «frais prohibitifs interdisent de facto la venue d’étudiants africains». L’accusation est directe et l’opposant socialiste ne va pas par trente six chemins. «Mais assumez-le hashtag #dehors plutôt que le cynique #BienvenueEnFrance (…) vous faites honte à la tradition et à la vocation de l’université française» a-t-il écrit. Plus à gauche sur le spectre idéologique français, le parti politique de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, n’a pas fait dans le détail, en soutenant que le gouvernement applique une politique «xénophobe». Dans un communiqué sous le titre «Non à l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers !», rendu public hier, la France insoumise, a estimé que les premières victimes de ces mesures, sont les jeunes africains qui choisissent de faire leurs formations en France et dont le degré d’aisance financière ne permet pas forcément de régler des frais plus élevés.

«Alors que Macron dit lutter contre Trump et Salvini, il érige un mur de l’argent qui repoussera hors des universités beaucoup d’étudiants, notamment venus de pays africains qui choisissaient la France pour faire leurs études» a fait remarquer le texte, soulignant que le président Emanuel Macron «préfère privilégier ses amis les ultras-riches».

Le propos est, on ne peut plus clair, en ce sens que les craintes de voir la France se fermer aux cerveaux africains, prend le dessus sur toute autre considération. L’opposition de gauche semble voir dans les mesures du gouvernement d’Edouard Philip, une cassure nette, voire historique entre la France et sa «profondeur africaine».

Moins politique, mais tout aussi accusateur, le propos que tiennent les syndicats d’étudiants, est plus incisif et pointe du doigt une décision gouvernementale qui marque la faiblesse de l’Etat français. «Ce n’est pas aux étudiants de contribuer au sous-financement de l’enseignement supérieur par l’Etat», soutient l’un des syndicats, au moment où un autre constate que cette hausse va nécessairement vers «un renforcement de la précarité sociale et une fermeture des portes de l’enseignement supérieur français».

Dans une tribune publiée mercredi par le journal Le Monde, Hicham Jamid, doctorant en sociologie, a estimé que cette décision vient confirmer, encore une fois, «l’ambiguïté de la politique française à l’égard des étudiants étrangers».

Les étudiants algériens en France, rappelle-t-on, sont parmi les plus nombreux à étudier en France avec un nombre de 30.521 contre 26.116 en 2017, selon les dernières données de Campus France. Dans le top 25 de 2017, l’Algérie occupait le 3e rang après le Maroc et la Chine avec +10 % en évolution des effectifs de 2011 à 2016. Dans le nouveau classement, elle passe au 2e rang derrière le Maroc (39.855) et devance la Chine (30.071) pour un total de 343.400 étudiants étrangers ayant choisi la France pour suivre des études pour l’année universitaire 2017-2018.

Alger: Smaïl Daoudi