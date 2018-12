<span style='text-decoration: underline;'>Avec un taux annuel à 4,5% à novembre 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement gagne le pari de l’inflation</span>

Les chiffres de l’inflation contredisent les prévisions du FMI et de la Banque mondiale. Les deux institutions de Breton Wood, avaient pronostiqué un taux d’inflation supérieur à 6%. Avec cette «performance» sur un important indice macroéconomique, acquise dans un contexte financier particulier, l’Algérie donne des signaux positifs aux investisseurs étrangers.

A un mois de la fin de l’année, le taux de l’inflation rendu public hier par l’ONS, s’est établi à 4,5%. Ce niveau est exactement, celui prévu par la loi des Finances 2018. C’est dire que sur toute l’année, le gouvernement a réussi à tenir ses engagements et traversé la «bourrasque» financière, sans aucune «égratignure» supplémentaire à leur pouvoir d’achat. Bien que cette hausse de l’indice des prix n’est pas du goût des Algériens, il reste qu’elle constitue une prouesse au regard de la mise sur le marché d’un financement non-conventionnel à un niveau assez important. Ce résultat a été rendu possible en raison, notamment d’une variation négative des prix entre les mois d’octobre et novembre. En effet, l’ONS a constaté une baisse globale de l’ordre de 0,5%. Une chute qu’explique la dégringolade des prix des biens alimentaires de 1,4% en novembre.

L’on a assisté en ce mois, à une décroissance des prix des produits agricoles frais de -2,9%. Cette tendance est la résultante d’un mouvement baissier généralisé, puisque les fruits ont vu leur prix chuter de -11%), les légumes de -10,8%. Mais cette décroissance, au grand bonheur des consommateurs, a été contrebalancée par des hausses ont qui caractérisé les autres produits alimentaires, notamment la viande de poulet (+5,3%) et les œufs (+10,7%). Ces augmentations presque «accidentelles», ont freiné une dynamique qui aurait débouché en fin d’année sur un niveau très en deçà de ce qu’avait préconisé le FMI et la Banque mondiale. Les deux institutions de Breton Wood avaient pronostiqué un taux d’inflation supérieur à 6%. Avec cette «performance» sur un important indice macroéconomique, acquise dans un contexte financier particulier, l’Algérie donne des signaux positifs aux investisseurs étrangers. Il est, en effet, dit que l’inflation constitue un facteur essentiel de stabilité économique d’un pays.

Si sur les produits caractérisés par la volatilité de leur prix, le contexte global est loin d’être négatif, les produits alimentaires industriels (agroalimentaires), n’ont-quasiment pas bougé. En effet, après une petite pique au lendemain de la suspension d’importation des fameux 850 produits, les prix de cette catégorie de produits de large consommation, ont connu en novembre 2018, une légère hausse de 0,2% due, particulièrement, à l’augmentation des prix du café (+1,4%). Concernant les prix des produits manufacturés, «ils ont connu une variation haussière de 0,3% tandis que ceux des services ont augmenté de 0,6%», précise l’ONS, confirmant le contrôle parfait du processus de production, malgré une baisse de la valeur du dinar.

Le même constat concerne le groupe de biens et services. «Les prix du groupe Habillement-Chaussures ont connu une hausse de 0,6%, tandis que ceux de l’Education-Culture-Loisirs ont augmenté de 1,6%», rapporte le document de l’ONS qui souligne une augmentation de 6,6% dans le groupe des produits divers. On retiendra également, une tendance comparable sur les dépenses de Santé-hygiène corporelle qui ont progressé de +0,4%, seulement. «Le reste des groupes de produits s’est caractérisé soit par des variations modérées soit par des stagnations», note l’Office nationale des statistiques.

Alger: Smaïl Daoudi