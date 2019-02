<span style='text-decoration: underline;'>Pour Juguler la fuite des compétences nationales</span>:<br><span style='color:red;'>Le Gouvernement met en place une stratégie nationale proactive</span>

L’Etat envisage de multiplier les mesures visant à mettre fin à la saignée ayant touché les compétences nationales qui choisissent les chemins de l’immigration. Le phénomène de la fuite des cerveaux, formés à coût de milliards par les universités nationales, a touché l’Algérie depuis plusieurs décennies. Pour diverses raisons, ces têtes pensantes algériennes optent, pour la plupart, de s’établir dans les pays occidentaux et de faire ainsi le bonheur des grands groupes mondiaux.

Pour remédier à cette situation, le Gouvernement décide de mettre en place une stratégie nationale proactive qui vise à améliorer l’insertion des diplômés et les aider à intégrer le monde du travail.

«Le Gouvernement a mis en place une stratégie nationale proactive, basée sur une série de mesures, notamment, l’emploi et la promotion de la formation afin de juguler la fuite des compétences nationales vers l’étranger», a annoncé le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, jeudi dernier à l’APN, lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales.

En réponse à une question de la députée, Fatma Saïdi et lue en son nom par le Ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Beda, M. Ouyahia a affirmé que cette stratégie nationale proactive vise à juguler la fuite des compétences nationales vers l’étranger et inciter au retour de celles présentes en dehors du pays.

Le Premier ministre a évoqué les efforts consentis par les autorités compétentes pour la prise des compétences scientifiques, formées au niveau national, s’appuient essentiellement à un système national, cohérent et homogène, pour l’insertion des diplômés des universités, écoles, instituts supérieurs et établissements de la formation professionnelle dans le monde du travail».

Il a cité aussi la création de maisons d’entrepreneuriat au niveau des différents établissements universitaires pour ancrer et promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes diplômés universitaires dans le but de leur permettre d’acquérir les compétences et l’expérience requises afin de monter leurs propres projets, et passer du stade de demandeurs (emploi) à celui de créateurs d’emploi.

Il a rappelé, comme mesure prise, le recours au recrutement direct au niveau des administrations et établissements publics pour les diplômés ayant bénéficié d’une formation spécialisée auprès d’organismes qualifiés, comme c’est le cas pour les diplômés de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), l’Ecole Supérieure de la Santé et l’Ecole Supérieur de la Sécurité Sociale (ESSS).

Pour ce qui est de la prise en charge du produit des Etablissements de formation professionnelle, M. Ouyahia a fait état de mesures prises par les pouvoirs publics, notamment, «la simplification et la facilitation des procédures administratives en faveur des jeunes porteurs de projets auprès du dispositif national d’aide à l’emploi.

Le Premier ministre a fait état de l’amélioration du climat de travail et les mesures visant à encourager les jeunes entrepreneurs à travers le soutien financier.

Ces mesures sont : des prêts non rémunérés, la réduction des taux d’intérêts bancaires, la prise en charge des éventuelles dépenses relatives aux études et aux expertises réalisées et requises par l’ANSEJ, outre l’octroie d’une bonification pour les projets spécifiques à la technologie.

Prise en charge des compétences nationales établies à l’étranger.

Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé à la même occasion que «le Gouvernement a adopté la formation à l’étranger en tant que démarche stratégique dont la concrétisation a été confiée, au début, à la commission nationale de la formation et du perfectionnement à l’étranger, avant d’être confié ensuite au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, principal superviseur de l’organisation et du suivi des opérations de formation à l’étranger».

M. Ouyahia a mis en exergue, la prise en considération des expériences internationales dans la révision de la nomenclature nationale de formation en vue de l’adapter aux besoins du marché national du travail à travers l’adhésion à une série de projets internationaux en coordination avec le Bureau international du Travail.

Il a rappelé, dans ce sillage, les efforts déployés par l’Etat au profit de la communauté nationale établie à l’étranger et qui sont à même d’encourager son retour au pays, dont l’affectation à son profit de Logements promotionnels aidés (LPA) (près de 2.000 unités), repartis sur 24 wilayas, l’octroi d’avantages et d’incitations dans différents domaines au profit des compétences résidant à l’étranger à travers les filières des banques algériennes, la chambre algérienne du commerce et d’industrie, les représentations diplomatiques et consulaires algériennes afin de mobiliser leur contribution volontaire au développement économique du pays.

Il a indiqué que ces efforts visent à juguler la fuite des compétences et matière grise nationales vers l’étranger.

Pour lui, cette démarche s’articule autour de la lutte contre la fuite des cerveaux et non pas la mobilité des compétences.

M. Ouyahia a indiqué que le Gouvernement a érigé en priorité la perfection du système de l’enseignement supérieur et son ouverture sur l’environnement national et international et œuvré au renforcement du système d’enseignement et de formation professionnels pour une formation plus efficace.

Estimant que les données relayées par les médias étaient «exagérées, le Premier ministre a précisé que la fuite des cerveaux est un phénomène complexe qui n’est pas propre à l’Algérie, mais auquel sont confrontés d’autre pays plus développés.

Il a enfin qualifié de «relatif», l’impact de ce phénomène sur l’Algérie ; il a expliqué que c’est là une conséquence de «la stabilité politique, sécuritaire et sociale que connait l’Algérie ces deux décennies, depuis l’investiture du Président de la République à la tête du pays.

