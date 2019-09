<span style='text-decoration: underline;'>Wilayas du Sud et des Hauts Plateaux </span>:<br><span style='color:red;'>Le Gouvernement met le paquet </span>

Le Premier ministre a préconisé une refonte de la réglementation pour la mettre en adéquation avec les réalités du terrain. L’objectif est on ne peut plus clair, puisque fondé sur l’accentuation de l’effort de développement.

La promotion des wilayas du sud du pays est un axe stratégique de l’action du gouvernement. Cette mission que le gouvernement Bedoui s’est donnée est d’autant plus essentielle dans l’agenda immédiat et lointain de l’Etat qu’elle en devient centrale. Noureddine Bedoui n’a justement pas manqué de le souligner, ce samedi, dans un message lu en son nom par le ministre de l’Intérieur. On y lit la détermination, la volonté et une intention ferme de l’exécutif de mettre les wilayas du Sud et des Hauts plateaux dans une trajectoire de développement pérenne.

L’on n’est visiblement pas dans les propos creux, en ce sens que le Premier ministre a clairement mis en avant d’effacer les différences de développement entre le nord et le sud. «Nous avons décidé d’axer l’effort national aujourd’hui sur la promotion de ces zones et l’habilitation de leurs infrastructures pour la réduction des disparités en matière de développement, à l’échelle nationale», a indiqué Noureddine Bedoui. Dans ce message envoyé aux participants de la Conférence nationale sur «le renforcement de la santé dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux», le Premier ministre a mis en exergue la nécessaire adaptation de la politique nationale d’aménagement du territoire qui doit reposer sur la restructuration radicale et le développement des espaces des Hauts plateaux et du Sud. M.Bedoui voit dans ces adaptations un impératif «rééquilibrage territorial et traitement des disparités». De fait, il a préconisé une refonte de la réglementation pour la mettre en adéquation avec les réalités du terrain. L’objectif est on ne peut plus clair, puisque fondé sur l’accentuation de l’effort de développement. Pour cela, le Premier ministre cite le secteur vital et primordial de la santé publique. La finalité de l’action de l’Etat doit être focalisée sur le rapprochement des services médicaux des citoyens.

«Aujourd’hui, nous devons reconnaître, à travers un état des lieux, que le système de santé dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux n’est pas à la hauteur de nos aspirations, en tant que pouvoirs publics, ni à celles des citoyens qui ont droit à des prestations sanitaires globales, accessibles et de qualité, à l’instar de toutes les régions du pays», a déclaré le Premier ministre, comme pour affirmer avoir identifié les suppliques incessantes des citoyens de ces régions.

«Il n’est plus possible de continuer avec une situation enregistrant autant d’insuffisances et d’entraves, il faut engager une transition rapide et méthodique pour promouvoir le secteur de la Santé dans ces wilayas, loin des promesses et slogans vains», a-t-il ajouté, s’engageant de fait à changer de méthode de travail. Mais entre le dire et le faire, il y a une grande frontière que M. Bedoui entend traverser, puisqu’il s’adresse aux cadres de la Santé, leur signifiant l’ordre de travailler ensemble pour «un nouveau socle de réformes afin de définir les grands contours d’une feuille de route réalisable et réaliste, scientifiquement et pragmatiquement». Plus explicite, le Premier ministre a signalé que «les aspirations au changement exprimées par notre peuple sont, dans leur globalité, une responsabilité qui nous incombe». Cela étant, M. Bedoui a loué la coopération entre les établissements hospitaliers civils et militaires, notamment en termes d’augmentation du nombre d’hôpitaux mixtes, ainsi que dans le domaine de la radiothérapie à Tamanrasset et à Ouargla, outre les jumelages entre l’Agence nationale des greffes (ANG) et l’hôpital militaire de Constantine, le CHU de Bab El Oued et l’hôpital mixte de Tindouf.

Il n’omettra pas, enfin, de rendre un hommage appuyé à l’ANP, qui a toujours naturellement montré «sa profondeur populaire et du devoir d’accompagnement qui le mû ainsi que son Commandement clairvoyant».

Le Premier ministre a estimé que «partant, notre Armée est digne de toute notre considération et reconnaissance pour son dévouement au service des enfants de sa Patrie à travers les prestation de services sanitaires modernes et de qualité».

Il est entendu que la coopération civil-militaire dans le domaine de la santé au niveau du grand sud et des Hauts plateaux est un autre axe tout aussi stratégique destiné à prendre en charge des citoyens qui, du fait de l’immensité du territoire national, éprouvent beaucoup de mal à bénéficier de la santé publique.