<span style='text-decoration: underline;'>Exportations hors hydrocarbures </span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement mise sur l’agriculture</span>

Le plan d’action visant à promouvoir les exportations des produits agricoles aura la mission de booster le secteur pour le rendre très attractif pour les opérateurs économiques nationaux.

Dans la stratégie gouvernementale liée à la promotion des exportations hors hydrocarbures, le Ministère du Commerce travaille particulièrement sur les produits agricoles et agro-alimantaires. Le Ministre du Commerce qui s’est exprimé à l’occasion d’un Forum sur la filière fruits et légumes à l’export, a révélé que les fonctionnaires de son département planchent «sur un plan d’action national pour la promotion des exportations des produits agricoles et agro-alimentaires, inspiré de la stratégie nationale des exportations». Le Ministre s’est donné jusqu’à la fin de l’année en cours, pour mettre sur pied la stratégie du Ministère. Il n’en dira pas grand chose, mais l’on apprend tout de même que «deux instruments seront fin prêts pour la promotion des exportations hors hydrocarbures, notamment agricoles, à savoir un plan d’action pour la promotion des exportations des produits agricoles et une stratégie nationale de diversification des exportations». A en croire M.Dejellab, avant même l’entrée en vigueur de la série de mesures que son département compte mettre en branle, la dynamique en matière d’exportation hors hydrocarbures est bel est bien lancée. Il en veut pour preuve que «durant les 8 premiers mois de l’année 2017, les exportations algériennes hors hydrocarbures avaient atteint 1,2 milliard de dollars pour passer à 2 milliards de dollars durant la même période de 2018». Une progression très visible, même si en montant, cela ne pèse pas lourd sur la balance commerciale. Le plan d’action visant à promouvoir les exportations des produits agricoles, aura la mission justement de booster le secteur pour le rendre très attractif pour les opérateurs économiques nationaux. A ce propos, le Ministre a rappelé que ledit plan repose sur 5 axes à savoir «la mise en place d’une cartographie des produits agricoles, la certification de l’ensemble des laboratoires de certification et de normalisation des produits agricoles, la compétitivité du produit agricole, la mise en place d’une logistique facilitant l’exportation de ces produits et enfin l’accompagnent de l’exportateur à l’étranger».

Il faut dire que l’un des facteurs soutenant cette dynamique, est en rapport avec l’interdiction d’importation de 851 produits. Sur le sujet, le Ministre a souligné que la liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), est pratiquement finalisée.

«Le décret exécutif définissant les modalités d’élaboration et de fixation de la liste des marchandises soumises au DAPS et les taux correspondants vient être publié au Journal officiel, la liste est pratiquement finalisée.

Mercredi dernier, il y avait une séance de travail avec les services du premier Ministère (..) Nous sommes juste en train de consolider la liste de ces marchandises pour la publier», a-t-il affirmé.

La fin de l’interdiction d’importation ne signifie pas un retour à la situation d’avant. Il n’est question, à bien comprendre les propos du Ministre, de reculade du gouvernement, puisque «pratiquement, tous les produits seront soumis à cette taxe au lieu d’interdire leurs importations», précise M.Djellab.

Dans l’élaboration des projets de listes de marchandises soumises au DAPS et les taux correspondants, le comité prend en considération les rapports pertinents émanant des administrations concernées et les résultats des travaux de la commission consultative intersectorielle des mesures de sauvegarde. La liste des marchandises concernées par le DAPS et les taux correspondants, sont fixés par arrêté du Ministre du commerce. En fait, tout le dispositif vise à donner toutes ses chances à la production nationale pour créer des excédents à l’exportation.

Alger: Smaïl Daoudi