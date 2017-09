<span style='text-decoration: underline;'>Financement non conventionnel </span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement renforce les mécanismes de contrôle</span>

Le ministre des Finances estime que ces réserves s’établiront à la fin de l’année, autour de 97 milliards de dollars. C’est-à-dire qu’elle auront baissé de quelques milliards de dollars depuis le dernier pointage d’août dernier qui a donné lieu à un niveau de 105,8 milliards de dollars, d’ailleurs annoncé par Ouyahia devant les élus de la nation.

La mise en place du financement non conventionnel ne se fera pas sans garde-fous. C’est ce qu’a affirmé le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, à la commission des Finances et du budget de l’APN. Auditionné dans le cadre de l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit, le ministre des Finances a révélé aux députés d’une commission placée sous son autorité, aura la mission de contrôler le processus, afin certainement de prévenir tout emballement de la masse monétaire. Sachant que le risque d’inflation est contiguë à ce mode de financement, la création d’un tel outil sert à éviter toute dérive dans les dépenses publiques. M. Raouya a, en effet, été on ne peut plus clair sur le sujet, en soulignant que le financement non conventionnel devrait être «rigoureusement encadré et soumis à un suivi continu». Evoquant les critères sur lesquels se baseront les contrôleurs, le ministre mettra en tête de liste la performance de cet outil et des administrations destinataire des financements.

C’est dire que les pouvoirs publics semblent très conscients du fait qu’il manipule un «objet instable» dont il va falloir se servir avec une grande minutie, au risque de voir des conséquences économiques diamétralement opposées à celles souhaitées par le gouvernement. L’hyper inflation brandie par une partie de l’opposition, serait assimilée à une catastrophe majeure, débouchant sur une paupérisation généralisée. Toute l’action du gouvernement est justement orientée sur la sauvegarde des acquis sociaux. D’où le souci majeur de l’exécutif à surveiller, comme le lait sur le feu, toute la démarche, censée durer cinq ans et aboutir à l’équilibre des comptes de la nation.

Ce contrôle, rendu nécessaire par la conjoncture financière que traverse le pays, s’en trouve indispensable, au regard de la situation des réserves de change, dont la tendance à la baisse se confirme chaque mois. En effet, le ministre des Finances estime que ces réserves s’établiront à la fin de l’année, autour de 97 milliards de dollars. C’est-à-adire qu’elles auront baissé de quelques milliards de dollars depuis le dernier pointage d’août dernier qui a donné lieu à un niveau de 105,8 milliards de dollars, d’ailleurs annoncé par Ouyahia devant les élus de la nation.

Véritable point de fixation des pouvoirs publics et des observateurs économiques, ce matelas de devises qui permet à l’Algérie de rester solvable auprès de ses partenaires étrangers, est le fruit, faut-il le rappeler, d’une gestion sage et très efficace de l’embellie financière qu’a connue le pays entre 2005 et 2014. Initiée par le président de la République, cette politique qui a consisté à renforcer la souveraineté financière du pays en payant les dettes extérieures par anticipation et en créant un fonds de régulation des recettes, ont permis, avec les réserves de changes considérables, à l’économie nationale de résister plus de trois ans à la crise induite par la chute des prix du pétrole.

Après l’assèchement du Fonds de régulation des recettes, une première fortification a cédé. Le second barrage que représentent les réserves de changes, est donc suivi avec une grande attention. Le financement non conventionnel est destiné justement à réduire autant que faire se peut la baisse des réserves de change. L’objectif est de garantir la solvabilité du pays, tout en maintenant une dynamique d’investissement à même de maintenir la croissance économique du pays.

Toutes ces actions qui tendent à éviter à l’Algérie un passage devant le FMI, serviront de socle de la loi des Finances 2018. Celle-ci sera présentée demain mercredi au gouvernement par le ministre des Finances, a indiqué mardi à la presse, le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, en marge de sa présentation du projet de loi portant amendement de l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit devant la Commission des finances et du budget de l’APN.

Alger: Smaïl Daoudi