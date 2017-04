<span style='text-decoration: underline;'>Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Le gouvernement s’engage à garantir la disponibilité des produits</span>

En prévision du mois sacré, plusieurs démarches ont été lancées par le gouvernement qui s’engage à garantir aux consommateurs la disponibilité des produits très prisés en cette période et à des prix abordables.

Alger: Samir Hamiche

Pour lutter contre la spéculation et la hausse injustifiée des prix de produits alimentaires, à quelques semaines du début de mois de Ramadhan, une série de mesures ont été lancées par les autorités concernées.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum, qui a annoncé jeudi dernier cette démarche à partir de Mostaganem, a affirmé que le Premier ministre Abdelmalek Sellal, lors d’une récente réunion sur la nécessité de garantir la disponibilité de tous les produits de large consommation lors du mois sacré, a souligné M. Chelghoum dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite de travail dans la wilaya. Dans ce cadre, le membre du gouvernement a fait observer que les prix de certains produits avaient tendance à baisser ces derniers temps, tout en soulignant qu’un travail de sensibilisation a été engagé avec des associations de commerçants pour une maîtrise des prix afin qu’ils puissent être abordables à toutes les bourses durant le Ramadhan.

Il est à préciser que le ministère du Commerce s’est engagé aussi dans la lutte contre la spéculation à travers la multiplication des opérations de contrôle et la mise à la disposition des consommateurs, un numéro vert leur permettant de dénoncer la fraude et les dépassements.

38 appels reçus sur le numéro vert 1020

Mis en fonction le 16 avril dernier, le numéro vert «1020» a permis aux services de contrôle des pratiques commerciales, de lutte contre la spéculation, de contrôle de la conformité des marchandises et de répression de fraudes relevant du ministère du commerce de recevoir 38 appels téléphoniques.

Selon un communiqué du ministère du Commerce, rendu public jeudi dernier, 16 appels ont été reçus sur le numéro vert du département dont une communication fondée et 10 autres qui se sont avérées infondées, après l’intervention des services de contrôle car, ne signalant pas de dépassements relatifs à des produits subventionnés par l’Etat.

Le communiqué affirme par ailleurs, que «ces mêmes services ont enregistré 5 autres appels qui font l’objet d’une enquête, outre 12 appels relatifs à la vente de produits au marché parallèle, au signalement de produits de mauvaise qualité et à la pratique d’activités commerciales sans registre de commerce».

La même source précise que 7 des communications reçues, ne sont pas liées à des infractions à la loi ou au règlement en vigueur, tandis que trois autres portent sur des renseignements sur l’utilité de ce numéro vert et saluent cette initiative «qui donne l’occasion aux citoyens algériens de dénoncer le comportement de certains commerçants» précise le communiqué.