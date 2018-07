<span style='text-decoration: underline;'>Pour les reconnecter avec leurs clients</span>:<br><span style='color:red;'>Le gouverneur de la BA interpelle les banquiers</span>

L’insistance de M.Loukal vient mettre un terme au flou artistique qui tient de relations entre les banques et le citoyen lambda. Sur cet aspect des choses et sur d’autres, le gouverneur de la BA entend bousculer le statu quo et amener les professionnels algériens à plus de rigueur dans l’accomplissement de leur tâche au bénéfice d’abord des clients, mais aussi et surtout, au profit du système dans son entier.

Le système financier national doit se réformer. Mais il semble que cette réforme devra s’appuyer sur l’amélioration des rapports banques-clients. Le gouverneur de la Banque d’Algérie pense qu’en rapprochant les institutions financières des citoyens pris individuellement, le système en tirera beaucoup de bénéfices et participera, de fait, à la résorption d’une partie de la crise de liquidité qui perdure depuis la chute des prix du pétrole.

C’est ainsi qu’à l’occasion d’un entretien accordé à l’APS Mohamed Loukal, a pointé du doigt la nécessité pour les banques de mieux informer leur clientèle.

Le souci du gouverneur de la BA consiste à jouer sur la «transparence» et la «concurrence saine» entre les établissements financiers pour revigorer le secteur. «Dans le souci de transparence et de concurrence saine, la place bancaire et financière est invitée à élaborer et à diffuser, par tous les moyens appropriés, les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations bancaires que les différents établissements effectuent», insiste le gouverneur de la Banque centrale. Même si M.Loukal ne fait que rappeler l’usage en matière du métier de banquier, il demeure qu’il a jugé important de le souligner dans une note, histoire de rappeler les banques algériennes à leurs missions premières.

Le gouverneur de la BA persiste, signe et interpelle les banquiers afin qu’ils tiennent leurs clients informés «des conditions d’utilisation des comptes ouverts sur les prix de différents services auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client».

L’insistance de M.Loukal vient mettre un terme au flou artistique qui tient de relations entre les banques et le citoyen lambda. Sur cet aspect des choses et sur d’autres, le gouverneur de la BA entend bousculer le statu quo et amener les professionnels algériens à plus de rigueur dans l’accomplissement de leur tâche au bénéfice d’abord des clients, mais aussi et surtout, au profit du système dans son entier. Parmi les «recommandations» de M. Loukal, on retiendra son «coup de gueule» en rapport avec les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs. Même s’il admet que ce deux variantes sont librement fixés par les banques et établissements financiers, il insistera que les taux d’intérêts effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers, «ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux excessif fixé par la Banque d’Algérie.» Et à M. Loukal de rappeler que les modalités de fixation des taux excessifs ont fait l’objet de l’instruction datée de septembre 2016 de la Banque d’Algérie.

Il faut dire que les taux d’intérêt excessifs sont calculés et publiés périodiquement par les services de la Banque d’Algérie. Interrogé plus précisément sur les taux d’intérêt servis aux épargnants, M. Loukal relève que s’ils sont «librement fixés» par les banques pour ce qui concerne l’épargne en Dinars, cela n’est pas le cas pour l’épargne en devises pour les particuliers dont les taux d’intérêt «demeurent réglementés par la Banque d’Algérie».

Précision importante, le gouverneur de la BA note la nécessaire gratuité de beaucoup de services bancaires à l’image de l’ouverture et clôture de comptes en dinars et en devises, la délivrance de chéquier, la délivrance d’un livret d’épargne, le versement et retraits d’espèces auprès de l’agence domiciliataire, l’établissement et envoi d’un relevé de compte trimestriel au client et l’émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque.

En fait, le rappel à l’ordre de Mohamed Loukal est censé «s’inscrire, d’une part, dans l’inclusion financière dynamique de l’épargne en monnaie nationale et en devises et, d’autre part, dans la protection de la clientèle des banques et dans la pratique d’une saine concurrence au sein de la place bancaire et financière» du pays.

Un vœu qu’il faut absolument réaliser pour que l’Algérie puisse compter sur son système financier pour doper durablement sa croissance.

Alger: Smaïl Daoudi