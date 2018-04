A moins d’une année de la prochaine élection présidentielle, c’est le désenchantement dans les milieux hostiles à l’Algérie et au sein de la famille islamiste qui, faut-il le souligner, avait tout misé sur un hypothétique printemps algérien. Il n’en a rien été durant les six dernières années, et il n’en n’est objectivement pas question.

Et pour cause, les constats sur le terrain que font les observateurs sur les nombreuses réalisations et des déclarations des uns et des autres, convergent sur un point, à savoir que la gouvernance en Algérie est loin d’être aussi mauvaise que ne le disent les détracteurs du gouvernement d’ici et d’ailleurs. La résilience de l’économie nationale, face à une terrible crise financière en témoigne. En d’autres termes, le pays n’a jamais été et ne risque pas d’être candidat à un quelconque «printemps». C’est tant mieux pour le pays qui éloigne ainsi sérieusement tout risque de manipulation à court et moyen terme.

Dans le même temps, l’on ne peut pas en dire autant de tous les acteurs politiques, mauvais perdants, qui avaient construit toute leur argumentation et fondé tous leurs espoirs sur le caractère prétendument pourri du système qui, quoi qu’il fasse, sera toujours mal vu par les opinions nationale et internationale.

Les mauvais perdants ont cru faire pression sur le pouvoir en l’accusant par anticipation de mauvaise gestion de la crise, en estimant leur crédibilité aux critiques qu’ils étaient censés adresser à l’administration algérienne, pour se construire un strapontin devant les conduire directement au partage du pouvoir. Ou, tout au moins, à bénéficier du prestige qui lui est rattaché. En fait, ce n’est pas plus compliqué que cela. Et cette faune de politiciens opportunistes, n’est pas pour faire avancer la démocratie en Algérie, bien au contraire.

La réalité du terrain ôte, donc, aux politiciens du vendredi, l’occasion de poursuivre leur chantage abject et les oblige à se prendre réellement au sérieux et faire leur travail qui est de proposer des alternatives réalistes à la politique du gouvernement, de ne pas crier au loup à chaque décision économique pu politique, comme il l’on fait pour le financement non conventionnel, mais de continuer la lutte quotidienne sur le terrain des idées, avec l’objectif premier de faire avancer la société et la démocratie en Algérie.

Il faut dire qu’avec son acte de résistance économique, l’Algérie gagne une importante bataille. Il faut consolider cette victoire. Il est impératif que le prochain rendez-vous politique soit encore plus transparent, avec un taux de participation, toujours plus important. Il faut connecter la classe politique au peuple. Toute la classe politique, opposition comprise. Ce sera le grand chantier de demain.

Par Smaîl Daoudi