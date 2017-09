Le cours inaugural de cette entrée scolaire donne le ton sur ce que doit être l’école algérienne dans les prochaines années à venir. Une école citoyenne et republicaine dont la mission première et unique sera de former les citoyens de demain, conscients et impliqués dans l’édification d’une société ouverte et instruite, capable d’affronter les grands défis qui attendent notre pays dans le début de ce millénaire. L’école, cette cellule dans laquelle se bâtit l’homme de demain, doit revenir à sa première vocation, à savoir un lieu de savoir et d’éducation. L’objectif premier, sera de débarrasser notre école de toutes ces idéologies polluantes qui ont freiné l’avancée de l’Algérie et laissé à la traîne des milliers de jeunes qui ont perdu le chemin et se sont retrouvés endoctrinés par des doctrines moyenâgeuses faites pour servir les visées hégémoniques de certains groupes nocifs pour la société et ses croyances, basées sur le respect d’autrui, le pardon et la paix.

Une pollution d’idées et une manipulation éhontée qui a fait beaucoup de tort, non seulement à l’école mais à toute la société. Aujourd’hui, il s’agit de revenir à l’objectif premier de cette école qui est avant tout la formation de cadres capables d’être à la hauteur de ce qui nous attend dans les toutes prochaines années.

Les quelques 9 millions d’élèves qui retrouvent aujourd’hui les bancs de l’école, doivent s’épanouir dans une école républicaine et armée de principes totalement dévouée à servir dans le futur leur pays et émanciper la société algérienne qui a aujourd’hui un déficit criard de cadres pouvant supporter et assumer les changements profonds engagés par l’Etat algérien afin de hisser notre pays au rang des pays émergents.

Notre dépendance vis-à-vis du savoir faire des autres nationalités, qu’elles soient turques, chinoises, françaises ou autres ne peut durer éternellement. Il faut bien qu’arrive un jour où seules les compétences algériennes prennent en main les chantiers et les projets de l’Algérie indépendante. Et cela ne peut venir qu’à travers une école performante capable de former cette élite dont a si besoin aujourd’hui l’Algérie.

Le défi est grand, mais il n’a rien d’impossible si toute la société pousse dans le même sens, car, il s’agit-là de l’avenir de toute l’Algérie et de tous les Algériens.

Par Abdelmadjid Blidi