Demain, ce sera le jour du grand oral pour le Premier ministre. Les Algériens auront encore une fois à redécouvrir les grandes joutes orales de Ouyahia. Que l’on aime l’homme ou pas, ses interventions publiques sont un grand moment de la vie politique dans notre pays. On aura droit à tout. A la précision de l’horloger. Au vague du politicien. Et aux dictons et morceaux chaabi du mélomane d’Al Anka. Nous sommes peut-être face au Premier ministre algérien qui connaît le mieux son sujet, et sait avec exactitude où il veut aller.

Avec Ouyahia et ses formules recherchées, la majorité parlementaire sera choyée, l’opposition sera respectée, mais sans doute rappelée, avec tact, à ce qu’elle est, c’est-à-dire une force minoritaire dans les institutions élues. Les formes et les fonds seront respectés et le Plan d’action sortira dans ses meilleurs habits, quelles que soient les lacunes que l’on pourrait lui supposer.

Demain, il est sûr, nous assisterons à une grande joute oratoire et à un oral qui, sans aucun doute, fera date dans l’histoire de la jeune démocratie algérienne. Un oral qui sans aucun doute sera différent des autres qu’a eu à connaître Ahmed Ouyahia, car il survient dans une conjoncture difficile pour le pays. Une conjoncture de crise reconnue par tout le monde y compris par le Premier ministre lui-même, qui a utilisé des mots assez fermes pour dépeindre la situation financière du pays aujourd’hui.

Et même s’il est sûr que le Plan d’action passera sans souci au parlement, Ouyahia tient à expliquer les choses et à convaincre de la justesse de ses choix. D’ailleurs, il a tenu à le faire la semaine dernière même avec les partis de la majorité. Ce souci de la pédagogie chez l’homme peut paraître nouveau, mais il ne fait que renseigner encore davantage sur la délicatesse de la conjoncture que traverse le pays.

Le message de Ouyahia, se veut ainsi clair. Certes, le moment est difficile, mais l’Algérie a les moyens de le dépasser et de sortir de sa crise, pour peu que tout le monde adhère à ce sursaut national et contribue à la réussite du Plan et des choix arrêtés par le gouvernement. Entre l’alarmisme et l’espoir, le Premier ministre aura à trouver les mots qui convainquent. Mais pour cela, il ne faut pas se faire trop de soucis car, Ouyahia sait manipuler le verbe comme personne, dans la classe politique algérienne. Dans la majorité ou dans l’opposition. Et c’est ce qu’il ne manquera pas de prouver, encore une fois demain.

Par Abdelmadjid Blidi