<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre gouvernement-walis </span>:<br><span style='color:red;'>Le grand rendez-vous de la République </span>

On aura deviné que cette énième rencontre gouvernement-walis aura lieu dans l’optique de l’instauration d’une Algérie nouvelle à laquelle a appelé le chef de l’Etat, à chacune de ses sorties médiatiques.

Sitôt le plan d’action du gouvernement adopté par l’APN et entendant son approbation par le Conseil des nations, le président de la République enclenche le processus de mise en œuvre de son programme en réunissant les principaux représentants de l’Etat à l’échelon local. La rencontre se déroulera aujourd’hui et demain entre le Palais des nations pour les allocutions des communicants et le Centre international des conférences pour ce qui concerne les ateliers et des débats. Elle verra la participation des membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux, des élus ainsi que des partenaires économiques, selon le ministère de l’Intérieur.

La traditionnelle grand-mess des Walis de la République se caractérisera avec cette fois, par un tout nouveau challenge. Dans la forme d’abord, on retiendra que c’est le chef de l’Etat qui présidera cette importante rencontre. Confiée habituellement au Premier ministre et bien qu’à chaque fois, elle est mise en bonne place dans l’agenda du gouvernement, cette réunion n’a pas encore bénéficié d’un traitement aussi spécial. Dans ce changement de forme, il y a un message de fond de la part du président de la République qui met ainsi en évidence l’importance des territoires dans sa démarche.

Ce retour aux territoires, d’ailleurs souligné par Abdelmadjid Tebboune, lors de sa toute première conférence de presse en tant que président de la République, devra donner son sens au concept de nouvelle République. On aura deviné que cette énième rencontre gouvernement-walis aura lieu dans l’optique de l’instauration d’une Algérie nouvelle à laquelle a appelé le chef de l’Etat, à chacune de ses sorties médiatiques. Ainsi après les contours esquissés, viendra le temps aujourd’hui, de concrétiser le concept à travers des initiatives claires et des instructions opérationnelles.

Il faut savoir, à ce propos, que cette réunion, la première sous l’égide du Président Tebboune, a pour objectif d’asseoir une perspective d’analyse et d’explication du plan d’action du gouvernement et ses mécanismes de mise en œuvre, selon une approche qui s’appuie sur la participation des autorités locales, représentées par les cadres et élus aux fins de «concrétiser d’une manière effective, intégrée et participative l’ensemble des actions de développement pour lesquelles s’est engagé le président de la République et qui sont contenues dans le plan d’action du gouvernement», précise un communiqué du ministère de l’Intérieur.

De fait, le slogan de cette rencontre est «Pour une Algérie nouvelle», l’objectif étant d’ancrer dans les esprits des agents de l’Etat la nécessaire bonne gouvernance, établi sur la base d’une approche de développement «durable et harmonieuse». Le même communiqué dresse les balises de la réunion gouvernement-walis à travers un mot d’ordre bien précis qui «met en valeur la qualité du cadre de vie du citoyen et son environnement».

La boussole est donc activée et le chemin à parcourir pour atteindre l’objectif assigné aux walis sera certainement l’objet du discours du président de la République. Celui-ci s’adressera à quelques 1100 participants parmi les cadres de la Nation. Ce sera donc véritablement le rendez-vous de la République.

Il faut savoir, enfin, que cette rencontre intervient après le remaniement partiel opéré fin janvier, dans le corps des walis, par le président de la République.

Anissa Mesdouf