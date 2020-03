<span style='text-decoration: underline;'>Les coupures suspendues durant les 15 prochains jours </span>:<br><span style='color:red;'>Le groupe de la Sonelgaz mobilisé pour assurer la continuité du service</span>

Le PDG du groupe de la Sonelgaz a annoncé hier une série de mesures prises par la société publique pour, à la fois, assurer la continuité du service et mettre en place des actions préventives contre le coronavirus.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée, hier à Alger, Chahar Boulakhras a affirmé que la Sonelgaz a pris toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les institutions de l’État afin d’enrayer le covid-19.

Il a indiqué à la même occasion que la Sonelgaz a pris au préalable des mesures préventives pour faire face au virus.

« Nous avons mis en place un plan de mobilisation spécial qui est en diapason avec les mesures prises par les services des autres secteurs pour lutter contre ce virus », a-t-il indiqué. Le PDG de la Sonelgaz a affirmé aussi que l’entreprise publique a pris les dispositions nécessaires préliminaires dès que l’Organisation mondiale de la santé avait déclaré que le coronavirus est une pandémie mondiale.

« Nous étions prêts pour mettre des mesures nécessaires compte tenu de l’évolution de la pandémie vers d’autres stades. Nous avons pensé à des dispositions pour faire face à tous les scénarios », a-t-il affirmé, rappelant que le groupe de la Sonelgaz avait installé une cellule de crise présidée par lui-même, en plus de commissions installées au niveau des filières de la société publique.

« Des commissions de crise ont été installées au niveau des filières les plus importantes du groupe telle que la filière chargée de la production, de l’électricité, du transport, de la distribution et la gestion du système électrique », a fait savoir M. Boulakhras.

Par ailleurs, le PDG de la Sonelgaz a tenu à rassurer les citoyens quant à la continuité du service et de la continuité de l’alimentation en gaz et en électricité.

« Je veux rassurer les citoyens en leur disant que la Sonelgaz et ses équipes sont prêtes comme il se doit pour garantir la continuité du service et affronter d’autres étapes avec la mise en place de nouveaux plans », a indiqué M. Boulakhras.

Le responsable a indiqué dans ce sillage, que les mesures prises concernent aussi bien les travailleurs du groupe que les clients.

« Les mesures concernent aussi les travailleurs de la Sonelgaz, chargés d’assurer la continuité du service public comme la production, la distribution et le transport, et ce, sur le plan technique », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que sur « le plan commercial, la Sonelgaz qui est une entreprise citoyenne, doit accompagner le peuple algérien dans sa joie et ses peines, du coup, on ne peut pas dans cette conjecture actuelle, décider de couper le courant et j’ai donné des instructions en ce sens et en application des instructions du président de la République et du gouvernement », a déclaré le PDG du groupe de la Sonelgaz.

M. Boulakhras a fait savoir que durant « les 15 prochains jours, la Sonelagaz suspendra les opérations de coupures de l’alimentation énergétique afin de faire éviter aux Algériens de subir de possibles désagréments en cas de coupure pour non-paiement de factures ».

Le PDG du groupe a enfin appelé les citoyens à cesser leurs déplacements aux agences commerciales de la Sonelgaz à travers le pays, indiquant toutefois, qu’ils peuvent appeler au numéro 3303 pour signaler des pannes techniques ou pour demander des renseignements.

Samir Hamiche