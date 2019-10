<span style='text-decoration: underline;'>Des discutions très avancées avec des pays africains</span>:<br><span style='color:red;'>Le groupe Sonelgaz veut conquérir l’Afrique et réaliser des centrales électriques</span>

50 ans d’existence du groupe Sonelgaz a permis aux différentes filières du groupe de capitaliser un grand savoir faire dans le domaine de l’énergie, étude, réalisation et expertise. Actuellement, le groupe voit grand et les ambitions sont énormes.

Cap sur l’Afrique où le groupe grâce à plusieurs filières veut conquérir le continent et augmenter ses parts de marché, selon le PDG Chahar Bulakhras, rencontré en marge du salon international des énergies renouvelables qui se tient à Oran, notre interlocuteur a clairement affiché la volonté du groupe à conquérir l’Afrique.

Dans ce cadre, des discussions très avancées et des actions concrètes sont en cours avec des pays africains qui pourront se concrétiser par des nouveaux marchés pour la Sonelgaz dans les jours à venir, « l’Algérie est à l’abri en matière de qualité de service, nous dégageons des excédents de production, nous poursuivons les efforts pour anticiper d’avantage et contribuer au développement local et économique du pays, nous avons réalisé un sursaut très important, c’est des rapports de 1 à 20 à 30% pour certains segments d’activité, nous poursuivrons ces efforts pour anticiper davantage l’énergie électrique et envisager toutes les opportunités” dira notre interlocuteur.

Le groupe sonelgaz. Selon son Pdg ne va pas se contenter de l’exportation de l’énergie électrique, mais il veut même réaliser des centrales électriques.

Il dira dans ce cadre, “On exporte déjà de l’électricité vers les pays voisins, nous l’envisageons de le faire ailleurs, augmenter nos parts de marché en Afrique mais également en Europe, l’Afrique est électrifiée actuellement à 50% seulement, c’est 625 millions de citoyens qui n’ont pas accès à l’énergie électrique, le taux est de 20% dans quelques zones, l’export doit être fait dans une expertise, formation, équipements, services et énergie ». L’Algérie a réalisé de grands progrès ces dernières années,

« on peut aller vers la réalisation de centrales de productions à 70% de taux d’intégration, avant on ne pouvais pas se permettre cela, mais maintenant, la situation a changé grâce à l’initiative nationale industrielle. Nous allons bientôt fabriquer des turbines à gaz des contrôles commandes des systèmes d’alternateur, nous avons les filières de sonelgaz et d’autres opérateurs privés qui peuvent facilement réaliser des centrales électriques conventionnées ou en énergies renouvelables», conclue le PDG du groupe Sonelgaz.

Fethi mohamed