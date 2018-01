Les prix du pétrole ont frôlé hier, les 70 dollars le baril. C’est exactement ce qu’il faut à l’Algérie pour boucler son budget et même éviter un recours au financement non conventionnel. C’est-à-dire que si les cours ne fléchissent pas les 11 prochains mois, on peut dire qu’encore une fois, l’or noir a sauvé la mise. Mais il faut juste le dire et ne pas dormir sur ses lauriers. Et pour cause, même si l’on a l’impression que l’énergie carbonée reste bien cotée malgré le pétrole de schiste américain, il faut toujours garder à l’esprit que le tout électrique est bel et bien à nos portes.

Et bien oui, les voitures électriques dont on nous rabattait les oreilles à chaque Salon mondial de l’automobile, sont bien sorties de leurs usines. Elles sont même commercialisées dans tout l’Occident et même en Chine. Les Occidentaux se rapprochent doucement mais sûrement de la substitution du pétrole comme énergie dominante. Ils vont jusqu’à promettre que 2018 sera une année spéciale.

De fait, l’après pétrole n’est plus une vue de l’esprit. Un beau jour, les Algériens se rendront compte de leur erreur, dans le cas où cette embellie contribue à faire encore reporter des réformes nécessaires. Si rien de sérieux n’est entrepris, le pays va droit devant un gros problème. Celui-ci, porte le nom du FMI qui ne se gênera pas à imposer ses conditions le jour où le pétrole sera devenu une monnaie de singe. Ce jour-là, le ministère de l’Energie et des mines n’aura plus la côte qu’il a aujourd’hui. Enfin, si un peu, puisqu’il nous restera le soleil. C’est ce que diront les Algériens. Comme nous avons vécu près d’un demi-siècle grâce au pétrole, nous vivrons le temps qui nous reste dans l’exploitation de l’énergie solaire. C’est exactement ce qu’il faut faire. Mais au delà de l’anecdote, il faut savoir que l’énergie solaire, suppose une maîtrise technologique et aussi et surtout une solide volonté politique. Demain, le gouvernement, Sonatrach, Sonelgaz et le FCE, en parleront. Les aspects techniques technologiques et financiers, seront évoqués. Mais plus que tout cela, il est impératif que l’ensemble des cadres du pays prennent véritablement conscience de l’importance de ce rendez-vous. Ce mercredi, sera-t-il le jour du grand déclic ?

Par Smail Daoudi