<span style='text-decoration: underline;'>64ème session de formation du Club de Presse Ooredoo </span>:<br><span style='color:red;'>Le journalisme numérique : une nouvelle méthode du journalisme et de l’homme numérique</span>

64ème session de formation du Club de Presse Ooredoo : Le journalisme numérique : une nouvelle méthode du journalisme et de l’homme numérique

Ooredoo poursuit son programme de formation dédié aux journalistes et professionnels des médias algériens et organise ce jeudi 06 décembre 2018, la 64ème session de formation de son Club de presse au niveau de son institut, sis à Tixeraïne (Alger).

Cette session de formation sous le thème : « Le journalisme numérique : une nouvelle méthode du journalisme et de l’homme numérique », a été animée par M. M’Hamed Bitouri, Docteur en Psychologie et Expert international en Ressources humaines et en Communication.

Dans son introduction, Dr. Bitouri a défini les principes du Journalisme Assisté par Ordinateur (JAO) qui est une nouvelle méthode de journalisme qui utilise notamment les outils numériques et le réseautage social et qui a bousculé les modèles économiques classiques. Cette nouvelle forme de source d’informations constitue une véritable innovation qui donne un nouveau pouvoir à des individus grâce aux nouvelles technologies mobiles.

Le formateur a également indiqué que le journalisme numérique a un impact important sur le paysage de l’information qui connaît une réelle mutation grâce aux faibles barrières et la rapidité de diffusion qu’offrent ces outils technologiques.

Poursuivant la formation, Dr. Bitouri a évoqué les 10 compétences clefs du journalisme numérique notamment : le goût pour l’expérimentation, l’invention de nouvelles écritures et de nouvelles formes de narration ; savoir se servir de cameras vidéos, d’appareils photos et de téléphones portables ; connaitre les bases juridiques des copyrights sur Internet ainsi qu’une maitrise des méthodes d’exploitation des réseaux sociaux et des sites contributifs pour diffuser l’information.

Dr. Bitouri a souligné dans sa conclusion, la nécessité pour les médias professionnels de s’adapter au fonctionnement du journalisme numérique. La 64ème session de formation s’inscrit dans la série des formations dispensées par Ooredoo depuis la création de son Club de Presse en 2006. A ce jour, 64 sessions de formation ont été assurées, dont 8 en régions pour les journalistes correspondants.

Biographie succincte de Dr. M’hamed Bitouri

Docteur en psychologie, expert à la Banque Mondiale et expert en Communication et en Ressources humaines, il intervient régulièrement en qualité de coach pédagogique pour les doctorants en psychologie à l’Université de la Sorbonne (France), à l’Ecole Française des Attachés de Presse et des Métiers de la Communication (EFAP) ainsi qu’à l’Ecole Supérieure de Management de Paris (EMP).