<span style='text-decoration: underline;'>Boufatis</span>:<br><span style='color:red;'>« Le judo fait oublier le football »</span>

L’association judo Boufatis Oran (AJCBO), possède une section principale en judo, bien entendu, c’est le sport roi qui occupe plus les dirigeants et le public, bien que le judo qui dispose d’une salle, est aussi florissant avec ses 50 athlètes.

L’effectif de ce groupe se compose en grande majorité d’athlètes minimes, ils s’entraînent trois fois par semaine et multiplient les échanges avec les autres clubs de la wilaya d’Oran, pour améliorer leurs rendements notamment plus jeunes. Les deux entraîneurs Boume-lah – Bendenia de cette dis-cipline, ont affiché leur grande satisfaction Pour eux, ces résultats constituent la réussite. A condition que l’on prenne en charge tous ces jeunes. Les deux entraîneurs avouent que l’apport des parents des athlètes est considérable. La scolarisation des jeunes ne leur pose pas de problèmes, car, ils s’entraînent à partir de 16h30. Autre facteurs qui a facilité la tâche de l’encadrement technique, c’est que les athlètes habitent à Boufatis.

En effet,la situation évolue favorablement au sein de cette discipline de judo où les hommes travaillent d’arrache-pied pour tester les capacités de chaque élément, mais également pour réussir à créer une cohésion entre eux, ces jeunes sous la houlette de Boumelah-Bendenia, ont participé à des compétitions inter associations. En effet, les organisateurs qui avaient déjà enregistré une forte participation durant les tournois précédents, ont réuni toutes les conditions nécessaires pour réussir ce festival, en tirant les leçons du passé, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter l’oisiveté aux jeunes de la localité. D’ailleurs, les multiples impressions recueillies, attestent d’une réussite dont le but principal est de lutter contre l’oubli et prouve que le sport détruit bien des barrières et rassemble les hommes.

La bonne volonté de certains a contribué énormément à ces retrouvailles chaleureuses. Cette importante manifestation aura permis aux responsables des différents clubs de superviser les jeunes talents susceptibles de les intéresser. C’est une excellente initiative, le public apprécia les beaux gestes techniques et ce, pour le plaisir de toute la population. Les autorités locales de l’APC de Boufatis ont tenu à assister jusqu’au bout à cette grande et historique fête une chose est sûre, Boufatis nous aura fait vivre des jours merveilleux qu’on souhaiterait revoir chaque année.

Des diplômes furent remis aux participants lors d’une cérémonie organisée à la fin de cette manifestation et une collation fut servie, malgré une foule très nombreuses, chacun a le droit à un gâteau et un verre de limonade. Le spectacle et le fair-play ont été à l’honneur, il reste donc encore beaucoup d’espoir pour cette discipline qui n’a attiré que quelques associations entrant dans le plan d’action du duo d’entraîneurs Boumelah-Bendenia qui a déjà durant le mois de juillet passé, participé à de nombreux échanges (inter-associations).

Les jeunes athlètes de Boufatis ont réalisé les meilleurs résultats de leur histoire. Ils ont de quoi être fiers. D’ailleurs, il serait souhaitable de promouvoir le sport (judo) en organsinant différentes compétitions au niveau des communes, afin de donner la possibilité aux responsables de pratiquer leur sport favori, ce qui permettra également, aux entraîneurs de distinguer les éléments susceptibles de former une solide équipe d’avenir.

L’objectif de cette association serait un tremplin pour le développement et la promotion de ce sport qui a besoin de grands moyens humains, matériels et financiers pour atteindre les objectifs fixés. Le village de Boufatis n’a d’autres loisirs à proposer à ses enfants que le sport-roi.