<span style='text-decoration: underline;'>40 tonnes de pomme de terre pour baisser les prix</span>:<br><span style='color:red;'>Le kilo à 45 dinars dans certains marchés de quartiers</span>

Les dernières mesures décidées par les pouvoirs publics pour en finir avec la tension sur la pomme de terre commencent à porter leurs fruits avec une baisse certes légère mais soutenue de ce tubercule dans les marchés de quartiers de la ville. Il est prévu au total d’injecter 4.000 tonnes de ce légume dans les marchés de la ville avec pour objectif de baisser les prix de moitié.

Une deuxième quantité de douze tonnes de pomme de terre en provenance de la wilaya de Mascara, a été ainsi injectée lundi dans deux marchés de quartiers (Amandiers et Petit Lac) a-t-on appris hier de sources bien informées à l’UGCAA qui précise que ce légume a été cédé à raison de 45 dinars le kilo, alors que son prix actuel est entre 80 et 75 dinars. Une première cargaison de 18 tonnes en provenance de Mascara et Saïda, a été distribuée au début de cette semaine sur les marchés de quartiers d’Es Seddikia, Akid Lotfi et Eckhmul, signale-t-on.

Cette pomme de terre provenant des chambres frigorifiques, devra répondre aux besoins surtout après la flambée des prix. Face au renchérissement des prix de la pomme de terre aggravé par le phénomène de la spéculation, les pouvoirs publics ont décidé également de participer à l’approvisionnement direct du consommateur en ouvrant des points de vente de proximité dans les grandes villes. Cette opération porte sur la mobilisation de tous les moyens afin de faire face à la cherté du prix de ce produit de large consommation. D’importantes quantités de ce produit provenant des wilayas de Mascara et Mostaganem, seront mises sur les marchés, au fur et à mesures pour répondre aux besoins de la wilaya d’Oran.

H. Maalem