<span style='text-decoration: underline;'>Médicaments</span>:<br><span style='color:red;'>Le laboratoire Roche prévoit l’installation d’une usine en Algérie</span>

Le laboratoire Roche a organisé, vendredi soir à l’hôtel Sheraton Club des Pins d’Alger, une rencontre scientifique, baptisée «Together for Her» pour discuter, de l’utilisation des dernières avancées scientifiques et les recommandations internationales dans la prise en charge du cancer du sein de type HER 2 positif.

Ainsi, le responsable de la communication de Roche Algérie, Abdellah Boulkroune, a indiqué à Ouest Tribune, en marge de l’événement, que «des discussions ont été lancées avec des partenaires algériens pour la réalisation d’une usine de fabrication de médicaments en Algérie». En effet, notre interlocuteur n’a pas donné plus de détails sur ce sujet, tout en disant, que «nous allons communiquer sur ce sujet, lorsqu’on atteindra la phase finale des discussions ».

M. Boulkroune a indiqué également, que Roche, qui vient d’introduire sur le marché algérien, deux nouvelles solutions thérapeutiques pour le traitement du cancer du sein, travaille essentiellement avec le ministère de la Santé, à travers ses différents organes. Il dira encore que Roche a réalisé, un chiffre d’affaires estimé à 100 millions de dollars, durant l’année dernière. Pour ce qui est du nombre d’emplois, notre interlocuteur dira, que Roche emploie plus de 130 employés.

À noter, que le cancer est la deuxième cause de mortalité en Algérie, après les maladies cardiovasculaires, et présente un problème majeur de santé publique. Aujourd’hui, l’Algérie compte plus 480 000 personnes atteintes de cancer et 50 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Le cancer du sein à lui seul, représente plus de 40% de l’ensemble des cancers de la femme.

Le Dr Amine Sekhri, directeur général de Roche Algérie, avait déclaré, que chaque année, plus de 10 000 femmes sont atteintes de cancer du sein en Algérie. «Grâce à ces nouveaux médicaments, les patients algériens, disposent désormais des standards thérapeutiques internationaux, en matière de traitement du cancer du sein, qui est le résultat d’une dizaine d’années de recherches chez Roche», indiqua-t-il, avant d’ajouter: «Nous sommes d’autant plus fiers, car, l’Algérie a participé au développement clinique du «Pertuzumab», à travers la participation avec plusieurs centres hospitaliers algériens, à l’essai clinique international «Peruse».

À noter, que cet évènement a réuni une centaine d’invités, entre professionnels de la santé, exerçant dans les centres anti-cancer, des spécialistes en cancérologie du centre du pays, d’éminents oncologues, chirurgiens, anatomo-pathologistes et radiologues…

Des cas cliniques de cancer du sein HER 2 + ont été discutés en comités pluridisciplinaires. Par ailleurs, des sessions ont été présidées par le professeur Bouzid, chef de service en oncologie médicale, au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC), de Mustapha Bacha, à Alger et par le professeur Smaili, chef de service d’oncologie médicale, au Centre Anti Cancer de Blida.

Alger: Noreddine Oumessaoud