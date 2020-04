<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Le laboratoire se lance dans la fabrication de gel désinfectant</span>

Le laboratoire de la commune de Mascara s’est lancé dans la fabrication de gel désinfectant pour le distribuer gratuitement aux instances engagées dans la lutte contre l’épidémie du nouveau Coronavirus, a indiqué samedi le responsable de la cellule d’information et de communication de la collectivité locale, Sadek Karchi.

Le laboratoire compte fabriquer 500 litres de gel stérile dans une première étape, qui sera conforme aux normes adoptées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a-t-il expliqué. Le gel désinfectant sera distribué gratuitement aux établissements de santé, aux instances administratives et la sûreté de wilaya, tous impliqués dans la lutte contre la propagation du Coronavirus, a indiqué le responsable. L’initiative intervient suite à l’implication du laboratoire de la commune de Mascara dans l’élan de solidarité pour lutter contre l’épidémie, par la stérilisation de masques et de vêtements de protection fabriqués par des groupes de jeunes et des associations caritatives. La commune de Mascara a distribué dernièrement 30.000 masques et 1500 blouses de protection aux établissements de santé et autres.