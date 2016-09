Le labyrinthe des carences et de tâtonnements

Après l’heureuse annonce de la réhabilitation du Grand Hôtel d’Oran, à l’abandon depuis quinze ans, des travailleurs de l’exentreprise de gestion de l’établissement, sont sortis de leur silence pour exprimer leur «inquiétude» sur leur avenir. Il ne s’agit en fait pour certains d’entre eux, que de rappeler aux pouvoirs publics leur «existence» et leur mise au chômage forcé, après la faillite et la dissolution de leur entreprise. Une situation, qui n’est pas sans rappeler, l’histoire et le parcours peu glorieux de la vieille régie municipale des transports urbains de la Commune d’Oran. La RMTUO avait, on le sait, cumulé durant trois décennies, des déficits et des dérives qui ne pouvaient la conduire qu’à la faillite chronique. Les Oranais se souviennent de ces très nombreux bus en panne, abandonnés disait-on, pour «manque de pièces» et qui ont fini en carcasses dépouillées, rouillant sous le beau soleil oranais. C’était le temps du chaos et de l’impunité, accordés par un système squatté par la prédation et l’incompétence, dans tous les domaines. A l’époque, les syndicats tout puissants, faisaient la pluie et le beau temps, ne laissant place à aucune mesure efficace de gestion et de rationalisation, des charges et des moyens humains. Avec l’argent de la rente pétrolière qui coulait à flot, l’Etat nourricier assurait les équilibres précaires des entreprises et des institutions. Aujourd’hui, même si les données ont bien changé, certains persistent dans leur mentalité d’assistés et se placent en victimes de ce système qu’ils ont eux-mêmes servi et nourri. L’ancien Hôtel historique, le Grand Hôtel d’Oran, ne méritait certainement pas une aussi triste destinée. Sous d’autres cieux, les responsables gestionnaires et le personnel concerné, auraient été traduits en justice pour répondre de leurs actes et de leur responsabilité dans ce sabotage organisé. Une première, une deuxième, une troisième puis même une quatrième tentative, de mise en vente de l’Hôtel à un investisseur privé, avaient été toutes avortées, bloquées surtout, par les manoeuvres et les convoitises démesurées d’un groupe de travailleurs, installés aux rouages des décisions collectives. Espérant la reprise, au dinar symbolique, de leur ancien outil de travail, ces acteurs ont cru utile de sacrifier à la fois le grand Hôtel et le gagne pain d’une cinquantaine d’employés au nom d’une fausse interprétation du droit de préemption. Exigeant des repreneurs potentiels, le maintien de tous les postes d’emplois et le paiement de tous les arriérés de salaires. Ces mêmes acteurs ont fini par endosser et accepter le statut de «chômeurs déclarés», en attente d’une réintégration et d’une éventuelle indemnisation. On se souvient, qu’une bonne partie de l’ancien personnel de la vieille entreprise communale des transports, ont été reversés aux effectifs de l’ETO, une entreprise de transport urbain, nouvellement créée par la wilaya. Et on connaît la suite. Durant ses cinq premières années de démarrage, l’ETO a connu des grèves et des remous, conduisant à chaque fois au changement du directeur en poste. Le projet de réhabilitation du grand Hôtel d’Oran, s’il n’est pas d’ores et déjà mûri, et inscrit dans une approche de gestion de l’établissement, digne des objectifs de modernisation, risque lui aussi de sombrer dans le labyrinthe, des carences et des grands tâtonnements.

Par S.Benali