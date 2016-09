<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span> :<br><span style='color:red;'>Le lait en sachet toujours à 35 DA l’unité à Tissemsilt</span>

Les citoyens de la commune de Tissemsilt, chef-lieu de wilaya, notamment les consommateurs, ne savent plus à quel saint se vouer au moment d’acheter le lait en sachet qu’ils payent 35 DA l’unité. Et ce, malgré les différents discours les rassurant, quant au maintien du prix à 25 DA qui d’après eux reste inchangé.

Ce produit de première nécessité, est néanmoins toujours cédé à 30 DA, soumis au diktat de commerçants véreux. Face à cet état de fait, la crise du lait en sachet commence à être ressentie avec acuité car, la demande est plus forte que l’offre à travers la majorité des communes de la wilaya, au point où ce produit de large consommation se vend à 35 DA le sachet, alors qu’il provient pourtant d’une laiterie locale, mais sans contrôle de prix. Donc, malgré les promesses et les assurances des parties concernées, les anciennes pratiques refont surface. Ce dysfonctionnement a donné lieu à des manœuvres de spéculation de la part de monopolistes de la filière du lait au point où le sachet de lait se vend entre 35 et 40 DA. Dans de telles circonstances, force est de constater, que la présence de cette usine n’a pas apporté le soulagement escompté par le consommateur, le changement de la sacherie et la quantité de lait insuffisante, distribuée par les fournisseurs et autres distributeurs de produits laitiers, ont en fait profité à certaines personnes, attirées par le gain rapide, ce qui contredit les déclarations des officiels qui ont toujours affirmé, qu’avec la mise en exploitation de tels projets, il y aura une stabilité des prix et une couverture générale. Ce n’est plus le cas depuis une dizaine de jours, puisque le prix du sachet est passé de 25 DA à 35 DA dans les commerces du centre-ville. Quant à ceux des communes et douars limitrophes, ils le vendent à 40 DA. Cette situation est édifiante quant à l’amère réalité des discours creux et l’embarras dans lequel se trouve désormais le consommateur de Tissemsilt. En tout état de cause, si les parties concernées de la filière lait observent un grand silence, allant même parfois à se rejeter la balle, avançant chacun ses propres raisons quant à cette hausse injustifiée et injustifiable, il serait peut-être judicieux, que les services de contrôle des prix et de la qualité fassent un effort supplémentaire afin de lutter contre de telles pratiques qui semblent malheureusement échapper au contrôle.

Mohamed Achraf