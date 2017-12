<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis | 15ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Le leader en appel à Alger, l’USMH et l’USMB pour amorcer leur sauvetage</span>

Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le CS Constantine, sera en appel à Alger pour affronter le Paradou AC, alors que les deux derniers du classement l’USM El-Harrach et l’USM Blida auront à c£ur d’amorcer leur sauvetage en accueillant respectivement l’US Biskra et l’USM Alger, à l’occasion de la 15e et dernière journée de la phase aller prévue vendredi et samedi. Le CSC (1er, 31 pts), tenu en échec à la surprise générale par la lanterne rouge l’USM Blida (1-1) lors de la précédente journée, tentera de se racheter à l’occasion de son déplacement à Alger pour en découdre avec une équipe du Paradou AC (7e, 18 pts), battue à Médéa (1-0). Les coéquipiers du néo-international Islam Arous seront certainement mis à rude épreuve par une équipe du CSC qui a ramené 11 points loin de ses bases. La JS Saoura (2e, 26 pts) tentera de préserver sa suprématie à domicile face au MC Alger (5e, 22 pts) dans un match qui promet en intensité entre deux formations qui aspirent à rester dans le haut du tableau. L’ES Sétif (3e, 24 pts), battue mardi soir à domicile par l’USM Alger (1-2) effectuera un déplacement périlleux à Bel-Abbes pour défier l’USMBA (10e, 17 pts). La formation de la «Mekerra» tentera de mettre fin à une longue période disette à domicile, alors que la dernière victoire dans son antre du 24-février remonte à la 6e journée face à la JS Kabylie (4-1). L’USM Alger (4e, 23 pts) est appelée à rester vigilante sur le terrain de la lanterne rouge de l’USM Blida (16e, 8 pts). Les Blidéens restent, en effet, sur une série de quatre matchs sans défaite et semblent plus jamais décidés à remporter leur deuxième succès de la saison pour amorcer leur sauvetage. Le MC Oran (6e, 21 pts) sera en appel à Tizi-Ouzou pour croiser le fer avec la JS Kabylie(12e, 16 pts) dans un match ouvert à tous les pronostics. Le CR Belouizdad (7e, 18 pts), battu lors du derby algérois par son voisin du NA Hussein-Dey (2-0) devra se racheter en déplacement face au DRB Tadjenanet (13e, 14 pts), alors que le NAHD (7e, 18 pts) visera un deuxième succès de rang, à l’occasion de la réception de l’Olympique Médéa (11e, 16 pts).