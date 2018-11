Le logement, au cœur des attentes et des pressions

Après un premier communiqué de la Wilaya annonçant l’affichage des listes des bénéficiaires de 6.800 logements sociaux au début du mois d’Octobre passé, on apprenait hier que le wali d’Oran a instruit les chefs de daïra et les maires des communes concernés par ce programme de 6.800 logements de procéder à l’affichage des listes des bénéficiaires, avant la fin du mois de décembre prochain. Il faut rappeler que ces bénéficiaires sont des demandeurs de logements entrant dans le cadre de la formule dite « à points ». Et selon des sources proches du dossier, la wilaya d’Oran aurait recensé à ce jour dans le cadre de cette formule, prés de 90.000 demandes de logements sociaux. C’est dire combien ces 6 800 logements attribués, soit 10% de la demande totale, sont presque insignifiants et risquent de générer ici ou là des colères et des frustrations. Pour les observateurs avertis de la scène locale oranaise, la centralisation des opérations de recensement de ces anciens demandeurs de logements sociaux à travers les Communes, est l’un des indicateurs attestant de la médiocre maîtrise d’un dossier qui traîne à Oran depuis plus de trente ans. Il est vrai que la politique d’attribution de nouveaux logements a été à tort ou à raison, axée sur l’impérieuse nécessité de répondre aux urgences sociales et urbaines, dont l’éradication des bidonvilles et des bâtisses menaçant ruine. Et depuis des décennies, on sait que les baraquements illicites et le squat des immeubles en ruine n’ont jamais cessé de foisonner. Tout a été déjà vu le nombre de bidonvilles rasés à Oran, qui renaissent aussitôt de leur « ruines » après quelques semaines d’oubli et d’abandon. Pour les «mauvaises langues» locales, s’il fallait faire le décompte réel du nombre de logements attribués au titre du recasement des familles évacuées des bidonvilles, on serait surpris de découvrir l’ampleur du relogement par rapport au nombre de baraquements recensés. Sans vouloir mettre en cause la sincérité des engagements des gestionnaires successifs concernés par ce dossier, il faut bien reconnaître que depuis des décennies aucune stratégie efficace et crédible n’est venue assurer le succès de ces opérations de démolition des bidonvilles et de recasement des sinistrés, réels ou présumés. Depuis la montée au créneau des sit-in de protestation des anciens demandeurs de logements qui attendent parfois depuis plus de vingt ans, une lueur d’espoir et de bonheur est venu éclairer l’horizon de ces milliers d’oranais mal-logés en attente de toits décents…

Par S.Benali