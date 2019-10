<span style='text-decoration: underline;'>280 milliards de DA lui est consacré dans la LF 2020</span>:<br><span style='color:red;'>Le logement reste la priorité du gouvernement</span>

Le budget équipement destiné aux logements dans le cadre du PLF 2020, s’élève à 306,745 milliards de DA dont 4,9 milliards de DA destinés à la réalisation du VRD (voirie réseaux divers), l’aménagement des lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

Malgré des perspectives financières moroses, le logement demeure l’un des axes fondamentaux de l’action du gouvernement. Bien que ne générant pas des bénéfices en termes de trésorerie, bien au contraire, le secteur de l’Habitat bénéficie, au terme de la loi des finances 2020, d’une enveloppe de 280 milliards de DA. Cette importante somme sera réservée à la réalisation des programmes d’habitat. C’est ce qu’a révélé, hier devant les membres de la Commission des Finances et du budget, le ministre de l’Habitat, Kamel Beldjoud. Lors de l’audition au siège de l’Assemblée populaire nationale, le ministre a précisé que l’enveloppe en question est destinée à la prise en charge des travaux de 217.000 logements en cours de réalisation, et la réalisation de 13.000 nouveaux autres. Ce ne peut être une bonne nouvelle pour les nouveaux demandeurs de logement, au regard du très faible quota dédié à l’exercice 2020. Mais cette lecture est, bien entendu fausse, puisque le même ministre a révélé que les dotations qui seront dédiées en 2020 au programme d’investissement public, s’élèveront à 367.5 milliards de DA. « C’est un programme qui permettra une exécution raisonnable et normale du programme de l’année prochaine», a-t-il précisé.

Estimées à 60.75 milliards de DA, «ces dotations sont réparties dans le cadre du compte d’affectation spécial (CAS) de la caisse nationale de logement (CNL) dont 40 milliards pour les aides à l’habitat rural, 9 milliards de DA pour le logement locatif et l’aménagement des logements de la Cnep banque, 2.8 milliards de DA pour le logement promotionnel aidé et 8.9 milliards de DA destinés à couvrir les engagements précédents des pouvoirs publics», prévoit le projet de loi des Finances.

Le budget équipement destiné aux logements dans le cadre du PLF 2020, s’élève à 306,745 milliards de DA dont 4,9 milliards de DA destinés à la réalisation du VRD (voirie réseaux divers), l’aménagement des lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, ainsi qu’aux travaux des VRD relatives aux différents programmes de logement et la réalisation des études dans le domaine de l’urbanisme, apprend-on.

Une enveloppe de 16,97 milliards de DA sera, quant à elle, affectée à l’aménagement des nouvelles villes, destinée pour la couverture des dépenses des études et des travaux d’aménagement des nouvelles villes et des pôles urbains à Sidi Abdellah, Bouinan, Bouguezoul, Draa Eriche, Ali Mendjli et Ain Nehas. Les spécialistes doute de l’efficacité de ce financement, au regard des besoins exprimés dans ces nouvelles villes.

Il convient de relever enfin, qu’une autre enveloppe de 4,5 milliards de DA sera dégagée pour les indemnisations des expropriations au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah et la réalisation des études d’aménagement des différents pôles urbains. «Un montant de 340 millions a été affecté, en deuxième tranche, pour la modernisation de l’administration du secteur (connexion au réseau national du ministère de l’Intérieur, l’acquisition d’équipements informatiques et de logiciels)», indique le rapport du ministère de l’Habitat.

Nadera Belkacemi