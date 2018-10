Les éternels opposants pour le principe de s’opposer, sans proposer la moindre alternative sont en perte de vitesse. Ils n’arrivent plus à convaincre grand monde. Ils n’ont pas réussi à drainer du monde dans toutes les villes où ils ont tenté une action de rue. Ignorés par la population avant d’être empêchés par les services de l’ordre, il semble que ceux qui veulent importer le modèle estampillé «printemps arabe» ne capte l’intérêt de personne en Algérie. Même pas les grands partis de l’opposition.

Il faut bien se rendre compte qu’avec les actions volontaristes du gouvernement, dans la lutte contre la crise du logement et autres actions d’investissements publics, les citoyens semblent avoir saisi le message, à savoir que malgré la difficulté de la situation financière du pays, l’Etat n’est pas absent et multiplie les efforts pour améliorer les conditions de vie de tous les Algériens. Les citoyens savent également que l’on ne peut pas régler les problèmes de la société par des marches à répétition. Une, deux, voire quatre manifestations pourraient être nécessaires pour attirer l’attention des pouvoirs publics. Mais lorsque ces derniers comprennent l’enjeu et l’urgence du besoin et entreprennent de mieux gérer les choses, il n’y a plus de raison pour occuper l’espace public. C’est par l’effort et le dialogue que l’on peut venir à bout des problèmes.

Les citoyens sont dans cette logique simple qui veut que le gouvernant écoute les plaintes des gouvernés et tente de trouver les solutions. Ce n’est manifestement pas l’idée que se font les éternels opposants, pour qui, le gouvernement n’a de raison d’être que s’il reconnaît une certaine légitimité et laisse la place à une autre équipe pour la simple raison qu’il faut du changement. Qu’importe le bilan des uns et des autres.

Les animateurs du mouvement Mouatana, pour ne pas le citer, voudraient une «révolution» à l’égyptienne ». D’ailleurs l’un des membres de ce mouvement ne s’en cache pas et empreinte le lexique des «révolutionnaires» de ce pays, dans l’espoir, peut être, de trouver une écoute populaire. Il se trouve que l’écoute populaire est ailleurs. Les Algériens n’ont certainement pas l’intention de changer de gouvernement pour «tester » les vertus de la démocratie. Ils savent que le chemin est toujours long. Ils ont parcouru le plus dur, avec une décennie sanglante. Ils marcheront vers cette démocratie à leur rythme et n’ont de leçons à recevoir de personne.

Par Smaïl Daoudi