L’Algérie est encore en plein dans sa rentrée sociale. Au moment où dans d’autres pays, les travailleurs ont fini leur «mouvement d’humeur», les résidents, personnel navigant commercial et bientôt les enseignants, montent au créneau et donnent une coloration particulière à ce mois de janvier. De leur côté, les partis politiques s’affairent à organiser leur bases et les députés «convoquent» les ministres pour les «cuisiner» sur leurs budgets et autres sujets. Les ministres vaguent à leurs occupations, faisant des déclarations à la presse par ci, inaugurant des infrastructures par là. Des délégations ministérielles vont et viennent. Les intentions de partenariat fusent de partout. Les officiels étrangers prennent à témoins leurs hommes d’affaires et promettent un transfert de technologie et de savoir-faire.

Quant aux pères de familles, après avoir accusé les coups de la rentrée scolaire, ils se préparent à affronter les effets de la loi des Finances 2018, sans trop d’illusion quant à une hypothétique promesse du ministère du Commerce sur une stratégie gouvernementale visant à stabiliser l’inflation. Pour certains, ça ne va pas être du gâteau, mais on s’y fera. De toute façon, c’est la quatrième année dans l’«enfer» de la crise financière et, tout compte fait, ce n’est pas si dramatique que cela. On saura bien comment faire pour passer le cap. Mais bon, ce n’est pas un drame pour autant. C’est juste une des tracasseries de la vie.

En fait, ce que vivent les Algériens est vécu par tous les peuples de la planète.

Comme ailleurs dans le monde, les Algériens prêtent une oreille discrète aux promesses des politiques. Plus de croissance et d’emplois, moins d’inflation pour cette année. Bref, des promesses, il y en a tellement que forcément une ou deux seront réalisées. Tout cela pour dire que 2018 est une année comme les autres avec ses hauts et ses bas.

Nous avons là, tous les ingrédients d’une existence plutôt «normalisée». Mais alors, pourquoi nos jeunes continuent de risquer la leur dans des tentatives quasi-suicidaires d’immigration clandestine ? Et bien oui, quoi que fassent les syndicats, quoi que disent les politiques, le phénomène des Haragas vient rappeler aux Algériens que le chemin de l’émergence est encore long.

Par Smaïl Daoudi