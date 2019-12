<span style='text-decoration: underline;'>Des ordures qui s’entassent, des robinets à sec, l’éclairage défectueux à la nouvelle cité AADL</span>:<br><span style='color:red;'>Le maire de Misserghine promet de prendre en charge toutes les revendications</span>

Un piètre spectacle s’offre aux visiteurs de la ville «intelligente» Ahmed Zabana, dont les premiers logements ont été livrés récemment à 2.805 bénéficiaires «chanceux» du programme AADL 2. Des amas d’ordures ménagères jonchent le sol dans plusieurs coins et recoins en raison de l’absence de la collecte.

Les odeurs nauséabondes engendrant des désagréments, s’en dégagent à longueur de journée des amoncellements des ordures. Nombreux habitants n’osent plus ouvrir leurs fenêtres au risque de voir ces odeurs s’infiltrer dans leurs demeures. Les ordures ménagères s’entassent jour après jour. Outre la dégradation des conditions d’hygiène, les nouveaux habitants souffrent de perturbations fréquentes d’approvisionnement en eau potable. Il y a aussi l’absence de l’éclairage public et l’inexistence de commerces et d’équipement public (écoles, sûretés, dispensaires…). Le transport est également inexistant dans cette zone de la ville qui n’est desservie à ce jour par aucun bus et ce, en dépit des promesses des services concernés. Cette situation a fait réagir les habitants qui réclament l’amélioration de leurs conditions de vie. Des délégués des 2.805 habitants de ce pôle urbain, ont rencontré, au courant de cette semaine, le maire de Misserghine, dont relève la ville «intelligente» pour exposer les problèmes rencontrés quotidiennement. Le maire, qui a montré sa bonne volonté pour prendre en charge les revendications des concernés, a promis de résoudre le problème de la collecte des ordures domestiques. Un camion a été ainsi affecté mardi au pôle urbain pour enlever les déchets. Il s’est aussi engagé de régler le problème de l’éclairage public et de jouer l’intermédiaire avec l’agence AADL pour ouvrir des locaux commerciaux. Autre annonce du maire qui est l’ouverture dans les prochains jours, de deux annexes communales. Il a aussi révélé qu’une brigade mobile de police sera chargée de patrouiller dans le nouveau pôle urbain.

H.Maalem