<span style='text-decoration: underline;'>Suite aux rumeurs faisant part de sa démission</span> :<br><span style='color:red;'>Le maire de Sidi Bel-Abbès réagit et dément</span>

Les rumeurs se sont propagées tel une traînée de poudre ces derniers jours au chef-lieu de la Mekerra. Il s’agit d’une démission du président de l’Assemblée Populaire Communale de Sidi Bel-Abbès, au point ou certains l’ont même publiée publiquement.

Pour en savoir plus sur cet événement, nous nous sommes rapprochés de l’intéressé lui-même en marge de la visite de Hamid Grine avant-hier. En lui posant la question sur les rumeurs de sa démission, le P/APC, Djillali Boumlik, nous répond: «Je ne sais pas pourquoi on invente ce genre d’information sans consulter au moins, l’intéressé. Certes, il y avait des problèmes à Bel Abbès pendant mon absence et ce fut la grève des mandataires qui a fait couler beaucoup d’encre. Seulement, j’étais en congé annuel et j’ai avancé mon congé pour être présent avant la rentrée scolaire. Concernant les problèmes vécus à la Mekerra durant mon absence, il y avait mon intérim qui devait prendre ses responsabilités comme maire. Et comme vous le constatez, je suis toujours à mon poste». Fin de citation.

B. Didéne